Intelligenza artificiale, presentate le proposte per le fabbriche di IA in Europa (Foto Tara Winstead per Pexels)

La Commissione europea ha ricevuto le prime sette proposte per le fabbriche di intelligenza artificiale (IA), presentate nell’ambito dell’impresa comune EuroHPC, che gestisce l’invito annunciato nel settembre 2024.

“L’UE è ora un passo avanti verso la creazione delle prime fabbriche di IA all’inizio del 2025, come annunciato negli orientamenti politici della presidente della Commissione Ursula von der Leyen”, spiega una nota della Commissione europea.

“Queste fabbriche di IA creeranno un florido ecosistema europeo per la formazione di modelli di IA avanzati e lo sviluppo di soluzioni di IA – prosegue la nota – Saranno costruiti attorno alla rete di livello mondiale dell’UE di supercomputer europei per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e riuniranno gli ingredienti chiave per il successo dell’IA: potenza di calcolo, dati e talento. Le fabbriche di IA aumenteranno notevolmente la potenza di calcolo disponibile per l’IA in Europa. Saranno interconnessi e disponibili per le start-up, l’industria e i ricercatori europei nel campo dell’IA”.

Intelligenza artificiale, da dove vengono le proposte

Le proposte sono state presentate da 15 Stati membri e due Stati partecipanti associati e dimostrano l’interesse per l’iniziativa. Nel dettaglio, la Finlandia (con la partecipazione di Cechia, Danimarca, Estonia, Norvegia e Polonia), il Lussemburgo, la Svezia, la Germania, l’Italia (con la partecipazione di Austria e Slovenia) e la Grecia hanno presentato proposte per costruire una fabbrica di IA attorno a un supercomputer esistente o nuovo adattato alle esigenze dell’IA. Inoltre, è stata presentata ed è ancora attesa una proposta della Spagna con la partecipazione di Portogallo, Romania e Turchia. Le proposte presentate saranno ora valutate da un gruppo indipendente di esperti. L’impresa comune EuroHPC prevede di annunciare la selezione delle prime fabbriche di IA nel dicembre 2024 e di avviarle subito dopo. Cipro e Slovenia hanno inoltre presentato lettere di interesse per aderire o creare una fabbrica di IA in una fase successiva. La prossima data limite per le proposte successive è il 1° febbraio 2025.

