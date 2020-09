Social commerce, dal CEC Italia una mini guida al nuovo shopping online

Il social commerce è sempre più facile. Apre infinite possibilità di vendite alle imprese, anche piccole, e di shopping ai consumatori.

Il consumatore mette un like su un post dove ha visto un bel paio di scarpe col tag della marca, l’algoritmo del social network gli propone una selezione di post e lo indirizza verso uno shop, sponsorizzato dal social, che vende proprio quelle scarpe. L’ordine online si può fare in un attimo senza uscire dalla piattaforma. A cosa devono fare attenzione i consumatori?

Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC), ufficio di Bolzano, fa il punto sul social commerce, sulle possibilità offerte da questa modalità di acquisto online e sui fattori ai quali il consumatore deve prestare attenzione quando vuole comprare attraverso un social network.

Social commerce, di cosa si tratta?

Il social commerce, che ha già largamente preso piede in particolare nel mercato statunitense, consiste sostanzialmente nella pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti attraverso le reti sociali, invece che attraverso i siti aziendali. Facebook e molte altre piattaforme online sono già pronti per supportare la rivoluzione del social commerce, lanciando le loro rispettive sezioni dedicate.

La differenza con l’e-commerce più tradizionale sta nel fatto che gli acquisti (così come la fase del pagamento) vengono effettuati direttamente all’interno dei vari social network, attraverso le piattaforme che stanno implementando nei loro siti e app, attraverso le quali le aziende vendono online attraverso i loro profili social. Inutile dire che la potenziale diffusione di tale modalità di vendita è semplicemente enorme, dato che consente sostanzialmente ad ogni impresa, anche di piccole dimensioni, di accedere con costi quasi nulli al mercato della vendita online.

Social commerce e consumatori

La rivoluzione in arrivo non riguarda solo le aziende, ma anche, per non dire soprattutto, i singoli consumatori e il loro approccio agli acquisti online. Il marketing e la promozione dei prodotti da acquistare verranno infatti veicolati direttamente dalle ricerche sui social network effettuate dagli utenti. Semplicemente scorrendo sul proprio smartphone le foto o i tag di interesse (# hashtag), l’utente potrà cliccare sul prodotto che sta guardando, magari indossato dal suo influencer preferito, e trovarsi subito a comprarlo, senza passaggi intermedi e senza uscire dalla piattaforma.

Social commerce, sicurezza e privacy

L’avanzata del social commerce porta con sé anche alcuni timori per la sicurezza e la privacy dei consumatori coinvolti. La facilità di acquisto può portare ad abbassare troppo la guardia.

«È assolutamente indispensabile invece verificare sempre da chi si acquista quando si compra online, dato che il social network che ospita la transazione non è il venditore, ma si comporta come un marketplace e ospita venditori terzi», raccomanda Stefano Albertini di Conciliareonline.it.

Un ulteriore profilo di preoccupazione è quello legato alla privacy, nell’ambito di un marketing che è sempre più personalizzato. Il singolo utente si trasforma in un vero e proprio bersaglio, attraverso le informazioni che lo stesso pubblica sui social network ed ai suoi click nella rete. Il rischio è di finire oggetto di marketing aggressivi o, nella peggiore delle ipotesi, di vedersi trafugare i propri dati sensibili o di pagamento.

«È importante che i consumatori sviluppino una certa coscienza riguardo al valore economico che i loro dati hanno per le aziende – spiega Monika Nardo, responsabile del Centro Europeo onsumatori Italia (CEC), ufficio di Bolzano – Ognuno deve essere consapevole che tutti i dati personali pubblicati su internet aiutano le imprese a poter commercializzare i loro prodotti in modo mirato e che allo stesso tempo questi dati possono anche essere rubati e utilizzati in modo improprio da truffatori. L’attenzione per i propri dati ed il loro utilizzo è fondamentale, soprattutto in rete».