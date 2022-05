TradingView, il social network dei broker

TradingView è definito come un enorme social network in cui i migliori broker di tutto il mondo si riuniscono per analizzare i prodotti finanziari offerti sul mercato

Le nuove tecnologie hanno occupato quasi tutta la nostra vita quotidiana. Attualmente, pochissime attività quotidiane sono prive di elementi digitali, in particolare le attività lavorative, che hanno adattato il loro funzionamento alle possibilità offerte da Internet. Il flusso continuo di utenti ha reso la rete globale un luogo privilegiato per trovare nuovi clienti e nuove aziende con cui lavorare.

Il mercato finanziario non ha fatto eccezione e ha anche sviluppato un formato online. In questo modo, gli operatori di mercato sono diventati più facilmente in grado di intervenire senza l’aiuto di intermediari e hanno creato una nuova pratica nota come “trading online“.

Che cos’è il trading?

Secondo gli specialisti, il trading è definito come l’attività di acquistare un prodotto finanziario e poi venderlo in un breve, medio o lungo termine al fine di generare un profitto. Sebbene esistano molti tipi di prodotti finanziari, i più comuni nel settore del trading sono le valute e le azioni, che producono profitti più spesso di altri prodotti come i futures. Il trading online consiste esattamente nella stessa attività, ma questa volta avviene su internet.

Come conseguenza del trading digitale, molti specialisti di questo settore con conoscenze di social media e siti web hanno deciso di creare luoghi in cui raccogliere un’importante comunità di trader e offrire loro il supporto adeguato in modo che possano effettuare le loro operazioni finanziarie in modo più sicuro e comodo. Una delle piattaforme con più follower e utenti in tutto il mondo è TradingView, che è diventata un social network con oltre 30 milioni di clienti.

Che cos’è TradingView e come funziona?

TradingView è definito come un enorme social network in cui i migliori broker di tutto il mondo si riuniscono per analizzare i prodotti finanziari offerti sul mercato. Grazie alla sua struttura, consente agli investitori di tenere traccia delle diverse attività finanziarie e offre gli strumenti necessari per eseguire analisi più approfondite che aiutano a ottenere risultati migliori.

Forse il segreto del loro successo sta negli strumenti che i professionisti del mercato finanziario trovano su questa piattaforma. La principale di queste e quella che ha permesso a TradingView di raggiungere la fama è la sua tabella grafica, dove i trader hanno la possibilità di vedere il mercato in tempo reale e fare le loro valutazioni in modo oggettivo. Anche se ha altre funzioni che possono essere molto interessanti, i suoi grafici sono l’opzione più interessante, in quanto offrono la possibilità di confrontare diversi prodotti.

A causa della sua espansione, quasi il 100% dei trader e degli investitori afferma di aver fatto ricorso ai servizi di questo social network nel corso della loro carriera. La maggior parte di loro sono attualmente broker supportati da TradingView.

I grafici di TradingView

Questo strumento web è senza dubbio il più richiesto dagli utenti di questo potente social network. Oltre a fornire preziose informazioni, accedere ai grafici è un compito molto semplice. Basta entrare nel sito e poi aprire la sezione “Grafico”. Direttamente la piattaforma invia gli utenti a un indirizzo in cui le statistiche si aprono sugli schermi fornendo agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno.

Il suo design intuitivo consente a TradingView di essere un social network efficiente sia per i trader più esperti che per gli investitori più inesperti. La composizione di ogni grafico permette di sapere con facilità e precisione quando si trova ogni asset finanziario, quindi fare una buona valutazione sulla redditività di quel prodotto è molto più semplice di prima. Mentre gli utenti si spostano sopra il grafico, le informazioni su data, ora, valore e percentuali vengono visualizzate sia nella barra in basso che sul lato destro. Eseguire una cronologia dei valori diventa quindi un’attività rapida e l’analisi è molto più semplice di prima.

Nell’angolo in alto a sinistra l’utente può vedere due cifre colorate in rosso e blu, che corrispondono rispettivamente ai prezzi di acquisto e ai prezzi di vendita. In questo modo, il broker che è interessato ad acquistare o vendere uno qualsiasi dei suoi asset finanziari può utilizzare questo strumento per avviare l’operazione. Per questo sarà necessario registrarsi come utente sulla piattaforma ed essere connesso in quel momento. Grazie a questa funzione, le negoziazioni sono molto più semplici e le facilità di acquisto e vendita crescono.

Altri vantaggi di TradingView

Oltre all’eccellente servizio che questa piattaforma offre agli investitori, ha tre vantaggi aggiuntivi.

In primo luogo, i vantaggi di questo social network sono generati dalla presenza di pubblicità sul sito Web e dagli abbonamenti a pagamento di alcuni utenti. In questo modo, non richiedono alcuna commissione sui profitti.

In secondo luogo, la loro grafica è sempre migliore per offrire i migliori risultati e attirare più utenti, rendendo le loro informazioni sempre più affidabili.

Infine, il formato social network consente di condividere esperienze e opinioni con molti altri professionisti, quindi TradingView consente agli investitori di imparare costantemente.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!