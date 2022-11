Black Friday, agli italiani piace online

Per il Black Friday lo shopping degli italiani è sempre più online. Il 75% degli italiani pensa di fare acquisti durante il Black Friday e il Cyber Monday, quasi un quarto ne è sicuro. Si afferma lo shopping online ma senza dimenticare i negozi, nei quali si va con lo smartphone in mano per confrontare prodotti e prezzi

Per il Black Friday lo shopping degli italiani è sempre più online. Il periodi di sconti che sta per avvicinarsi vede l’affermazione dello shopping online da parte di consumatori che apprezzano il periodo delle promozioni (il 75% degli italiani pensa di fare acquisti durante il Black Friday e il Cyber Monday) e che probabilmente approfitteranno di questo “evento” per anticiparsi qualche regalo di Natale – tanto più che con l’inflazione alle stelle, le analisi delle associazioni dei consumatori suggeriscono un periodo di crisi per i consumi e un Natale in bianco.

Black Friday, agli italiani piace lo shopping online

Quest’anno oltre la metà degli italiani, il 58%, comprerà di più online rispetto ai negozi (20%) durante le promozioni di fine novembre, soprattutto fra Gen Z (48%) e Millennials (63%). Otto consumatori su dieci (l’83%) si documentano sul web prima di comprare in un negozio fisico. E questo testimonia che le due esperienze di acquisto sono in realtà sempre più interconnesse. È un nuovo modo di fare shopping, insomma, quello che emerge negli ultimi anni e che si conferma per il Black Friday in arrivo. I consumatori con lo smartphone in mano cercano i prodotti, confrontano i prezzi e fanno acquisti sia online sia negli store.

L’analisi sugli acquisti nel prossimo Black Friday viene da una nuova ricerca condotta da Klarna, società di fintech che si occupa di servizi bancari, di pagamento e di shopping, che ha indagato l’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori nelle settimane precedenti le offerte del Black Friday. Il sondaggio è stato fatto a ottobre e novembre il 17 paesi, fra cui anche l’Italia, con un minimo di mille intervistati per paese e una partecipazione totale di 17.390 consumatori.

I risultati dell’indagine per l’Italia, evidenzia una nota della fintech, dice che più di 7 italiani su 10 (75%) stanno pensando di fare acquisti in occasione del Black Friday e, tra questi, quasi un quarto dei consumatori (23%) può affermare con certezza che approfitterà degli sconti.

L’esperienza in negozio e online sono sempre più collegate: oggi i consumatori tendono a cercare informazioni sui prodotti sul web, prima di recarsi in negozio. In Italia è un’abitudine che si sta consolidando per oltre 8 utenti su 10 (83%), soprattutto tra Gen Z e Millennials (entrambi 90%).

«La pandemia ha accelerato l’adozione delle tecnologie digitali, portando gli utenti ad acquistare online più spesso rispetto al passato. Tuttavia, stiamo assistendo a una progressiva integrazione della shopping experience virtuale e fisica: oggi, per i brand è quanto mai fondamentale saper intercettare e anticipare i nuovi trend di acquisto nei momenti più strategici dell’anno, per rivolgersi ai consumatori con un’offerta davvero su misura», ha detto Luigi Traldi, Country Manager Italia di Klarna.

Perchè i consumatori si rivolgono all’online?

«La scelta del canale di acquisto da parte di un consumatore – si legge nell’indagine – dipende fortemente dal fatto che stia cercando di risparmiare tempo e denaro o cercando interazione sociale e servizio clienti. Questo aiuta a spiegare perché gli acquirenti stanno pianificando di digitalizzare i loro acquisti durante i giorni di sconti più grandi (e spesso più intensi) dell’anno».

Fra i vantaggi dello shopping online c’è infatti la possibilità di risparmiare tempo (apprezzata dall’81% degli italiani), trovare prezzi più bassi (80%), una maggiore varietà di prodotti e una più semplice comparazione dei prezzi (entrambe 78%).

Per alcuni fattori invece i consumatori preferiscono i negozi fisici. Fra questi, una migliore interazione sociale (preziosa secondo il 77% degli intervistati), un migliore servizio clienti (59%), processi di reso più semplici (55%) e un’esperienza di shopping in generale più fruibile (53%).

Shopping con lo smartphone

La rivoluzione digitale poi non significa solo che i consumatori comprano più spesso online, perché prima di acquistare fanno ricerche online sui prodotti cui sono interessati. Prima di andare in negozio, i clienti cercano prodotti e prezzi online. In l’Italia il 29% dei consumatori intervistati dice di fare sempre ricerche online prima di andare in negozio, il 54% risponde “qualche volta” e solo il 17% dà una risposta negativa. La media globale è rispettivamente del 27%, 54% e 19%.

Un altro elemento che ha cambiato l’acquisto in negozio è lo smartphone. Anche quando sono in un punto vendita i consumatori cercano online comparazioni dei prezzi e recensioni: a livello globale il 22% lo fa sempre, il 49% qualche volta (in Italia il 21% sempre, il 48% qualche volta).

E attenzione, pare che chi si rivolga allo shopping online sia più meticoloso nell’acquisto. Sono consumatori che tendono più spesso a sapere prima cosa compreranno (contro gli acquisti impulsivi) e ad aspettare i saldi per gli articoli più costosi. Confrontano i prezzi per trovare il prodotto più economico e cercano di fare la maggioranza dei regali di Natale nel periodo dei saldi.

Black Friday, cosa si compra?

Gli italiani sfrutteranno Black Friday e Cyber Monday sia per fare acquisti per sé stessi, sia per fare regali ai propri cari. In particolare, le categorie merceologiche più gettonate saranno abbigliamento e calzature (40%), sport e tempo libero (30%), beauty (28%), elettronica (28%).

Negli acquisti durante il Black Friday, prodotti e articoli per bambini sono quelli più gettonati per i regali mentre elettronica, abbigliamento e calzature di solito rappresentano un acquisto fatto per se stessi.

Il Black Friday poi, e questa non è una novità, sarà occasione per anticipare i regali di Natale. Gli italiani che acquisteranno online lo faranno per provare a comprare la maggior parte dei regali di Natale durante il Black Friday (soprattutto fra Gen Z e Millennials, 91% e 90%) e quasi 7 su 10 (66%) aspetteranno la settimana di offerte per acquistare gli articoli più costosi.

