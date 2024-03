Ingredienti benefici, Osservatorio Immagino: boom di avocado e caramello

Nel carrello della spesa degli italiani continuano a essere presenti gli ingredienti benefici, un paniere che muove un giro d’affari totale di 4,3 miliardi di euro. Alcuni aumentano le vendite in valore e in volume, come avocado e caramello. E non mancano i “saranno famosi”… I dati dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy