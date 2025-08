Agenzie di viaggio online, gli impegni di Expedia e Lastminute.com

Agenzie di viaggio online, Expedia e Lastminute.com rimborseranno entro 14 giorni in caso di voli cancellati (Foto Plann per Pexels)

Expedia e Lastminute.com si impegnano a rimborsare i consumatori entro 14 giorni in caso di voli cancellati. Gli impegni delle due agenzie di viaggio online arrivano a seguito di un dialogo con la Commissione europea e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità nazionali per la tutela dei consumatori.

Agenzie di viaggio e diritti dei consumatori

Le agenzie di viaggio online informeranno meglio i consumatori dei loro diritti e garantiranno che ricevano il rimborso dei biglietti entro 14 giorni in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea. Diventano così cinque le agenzie di viaggio online che aderiscono agli stessi impegni – ci sono anche Edreams ODIGEO, Etraveli Group e Kiwi.com. Il dialogo con le istituzioni europee ha cercato di incoraggiare le agenzie di viaggio online ad adottare volontariamente pratiche che migliorano la protezione dei consumatori e la conoscenza dei loro diritti e si basa sull’azione coordinata del 2023 guidata dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori.

«Nel bel mezzo della stagione delle vacanze estive, Expedia e Lastminute.com stanno inviando un chiaro segnale che prendono sul serio i diritti dei consumatori, in particolare quando i consumatori sono interessati dalle cancellazioni dei voli – ha detto Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori – La buona notizia per i consumatori è semplice: se il tuo volo viene cancellato, ora puoi aspettarti di riavere i tuoi soldi più velocemente – in soli 14 giorni».

Gli impegni delle agenzie di viaggio online

Expedia e Lastminute.com hanno sottoscritto dunque una serie di impegni.

Prima di tutto, in caso di cancellazione dei voli, le due agenzie di viaggio online trasferiranno i rimborsi dalla compagnia aerea al consumatore entro 7 giorni dal giorno in cui l’agenzia di viaggi online riceve il rimborso dalla compagnia aerea, con un rimborso al massimo in 14 giorni per i consumatori. Inoltre, hanno dichiarato di aver liquidato eventuali arretrati nei rimborsi.

I recapiti delle agenzie di viaggio online, come i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail, saranno forniti all’interno o attraverso le sezioni di supporto o “contattaci” dei loro siti web, in modo che i consumatori possano facilmente entrare in contatto con loro.

Altri impegni riguardano l’ambito informativo. Le informazioni su vantaggi specifici connessi ai diversi pacchetti di servizi offerti dalle agenzie di viaggio online saranno rese più chiare per i consumatori. I consumatori, inoltre, saranno chiaramente informati sui loro diritti legali ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo di riprotezione o rimborso nei casi in cui la compagnia aerea annulli i loro voli. Saranno inoltre chiaramente informati se il volo è stato cancellato.

I consumatori saranno poi chiaramente informati delle conseguenze che servizi specifici offerti da intermediari aerei possono avere sui diritti del consumatore in caso di interruzione del volo. Ad esempio, in caso di cancellazione di una sola tratta di un viaggio, la seconda tratta potrebbe ancora dover essere pagata se non vi è alcuna interconnessione tra i voli che costituiscono il viaggio.

Lastminute.com ha accettato di attuare la maggior parte di tali impegni a partire dal 1° luglio 2025, con piena attuazione entro il 1° settembre 2025, mentre Expedia ha dichiarato che le sue pratiche sono in linea con gli impegni presi.