Pasqua in vacanza, Federalberghi: 10 milioni e mezzo di italiani a caccia di relax

Pasqua in vacanza per 10 milioni e mezzo di italiani che cercheranno relax con lunghe passeggiate al mare e nelle città d’arte. Giro d’affari di 3,9 miliardi di euro che risente del caro vita: il 44% dei vacanzieri riduce le spese

Sarà una Pasqua di vacanza per 10 milioni e mezzo di italiani, che rimarranno quasi tutti nei confini nazionali a caccia di relax. Chi parte approfitterà del periodo festivo per andare al mare e nelle città d’arte e dedicarsi a lunghe passeggiate (che a ben vedere sono anche l’attività più economica da fare) e per partecipare a gite ed eventi grastronomici.

I vacanzieri di Pasqua non si allontaneranno troppo dalla loro regione e si sposteranno prevalentemente in macchina (68,5%).

“Una Pasqua dalla dimensione prevalentemente familiare”, commenta Federalberghi, e una vacanza da vivere in Italia: queste le previsioni secondo l’indagine realizzata da Tecnè per conto della federazione.

«Sarà una Pasqua che consentirà a molte famiglie italiane di ritrovarsi, e sarà vissuta all’insegna della sobrietà: il mare, le città d’arte, la montagna, i laghi e le terme del nostro Paese sono le località favorite – ha detto il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca – Tra gli italiani c’è ancora tanta voglia di Italia e questo trend fa bene al nostro turismo».

Pasqua di vacanza con l’impatto del caro vita

I viaggi di Pasqua saranno anche una prova generale per l’alta stagione, e Federalberghi parla di “discreta performance” e buon viatico per l’estate 2024.

Il giro d’affari del periodo è pari a 3,9 miliardi di euro.

Commenta però Federalberghi: “Questo risultato sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l’aumento del costo della vita che sta caratterizzando questo periodo. Infatti, quasi la metà dei vacanzieri (44,1%) ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza proprio a causa di tale cambiamento. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (29,9%) e all’alloggio (23,0%). Il viaggio assorbe il 22,6% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 10,6%”.

Passeggiate di Pasqua

Chi partirà dunque a Pasqua? Secondo le previsioni saranno in viaggio circa 10 milioni e mezzo di italiani e il 92% rimarrà in Italia. Le mete preferite saranno il mare (32,5%), le località d’arte (28,9%), la montagna (21,8%) e, a seguire, i laghi (3,4%) e le località termali (2,5%). Per coloro che invece si recheranno all’estero, circa l’8% di chi parte per le feste pasquali, vincono le grandi capitali europee (74,4%), seguite dal viaggio in crociera (10,2%) e dalle località marine (6,3%).

La vacanza avrà una durata media di 3,6 notti e la spesa media pro capite sostenuta (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 371 euro.

Le principali motivazioni della vacanza di pasqua saranno il riposo e il relax (57,8%), seguiti dal divertimento (35,9%). Il 22,4% degli italiani approfitterà di questa occasione per raggiungere la propria famiglia.

A Pasqua le attività preferite saranno passeggiate (70,9%), escursioni e gite (39,6%), la partecipazione a eventi enogastronomici (31,9%) e a eventi tradizionali (27,7%). E chi non va in vacanza? La metà ( 50,2%) rivela di non partire per motivi economici, il 18,4% per motivi familiari e un altro 13,1% perché intende organizzare un viaggio in altro periodo.

