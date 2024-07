Anas, al via la campagna estiva contro gli incendi

“La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”: è lo slogan scelto per la campagna di prevenzione dell’Anas contro gli incendi

Parte la campagna dell’Anas volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di comportamenti responsabili per prevenire una delle maggiori piaghe dell’estate: gli incendi in prossimità delle strade causati da sigarette accese gettate dai veicoli. Questo fenomeno, vietato e sanzionato dal Codice della Strada e dal Codice penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”), è reso ancora più pericoloso dalle alte temperature e dalla siccità del periodo.

Lo slogan scelto per la campagna, “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”, punta a sensibilizzare chi viaggia sui rischi derivanti da un gesto apparentemente innocuo, ma estremamente pericoloso. Gettare una sigaretta accesa dal veicolo non solo mette a rischio l’incolumità delle persone, ma può anche causare la distruzione dell’ambiente, danni ai beni immobili e interruzioni alla viabilità.

“L’estate rappresenta il periodo più a rischio per gli incendi,” ha dichiarato Aldo Isi, Amministratore Delegato di Anas – Aumentare il tasso di responsabilità degli utenti della strada è fondamentale per ridurre al minimo condotte errate. Gesti all’apparenza superficiali possono invece mettere a repentaglio il patrimonio ambientale e l’incolumità di chi viaggia. Colgo l’occasione per ringraziare le Istituzioni, ogni anno impegnate al nostro fianco in questa attività svolta tutti i giorni a tutela dei cittadini e delle infrastrutture del nostro Paese.”

La campagna di Anas si inserisce in un contesto particolarmente delicato, come sottolineato dal prefetto Renato Franceschelli, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: “A causa della prolungata siccità, quest’anno è ancora più alto il rischio di incendi boschivi e di vegetazione, in particolar modo nel Centro-Sud e nelle isole maggiori. È ancora più importante evitare comportamenti imprudenti che possono portare all’innesco di pericolosi incendi e che, oltre a distruggere il meraviglioso patrimonio naturalistico del nostro Paese, possono mettere a repentaglio la sicurezza stessa dei cittadini.”

I Vigili del Fuoco sono quotidianamente impegnati a fronteggiare la piaga degli incendi di vegetazione, e il loro pronto intervento può diventare ancora più efficace grazie alla tempestività e precisione delle segnalazioni da parte dei cittadini. Tuttavia, non basta rincorrere gli incendi: è necessario intervenire con azioni di prevenzione e comportamenti virtuosi da parte di tutti. Questo include evitare l’accensione di fuochi nei periodi ad alto rischio e non gettare rifiuti o mozziconi di sigarette accesi dalle auto in corsa.

“Basta un attimo di disattenzione o negligenza,” ha concluso il prefetto Franceschelli, “per mettere a rischio quello che la natura ha impiegato secoli a costruire.”

