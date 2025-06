Autovelox, è caos su omologazione, richieste di querele e decreti mancanti

Due sentenze della Cassazione rischiano di portare il caos per gli automobilisti alle prese con multe che vengono da autovelox non omologati. Codacons: il Ministero dei Trasporti vari i decreti sull’omologazione o si apre la strada a una valanga di ricorsi

Due sentenze della Cassazione, gli autovelox, e automobilisti in confusione per multe che possono essere annullate. Ma come? Due recenti sentenze della Cassazione intervengono sul caos autovelox. Una stabilisce che le sanzioni elevate da autovelox approvati ma non omologati siano tutte da annullare, l’altra richiede che, per l’annullamento della contravvenzione, l’automobilista debba presentare una querela di falso contro chi ha redatto il verbale in cui si dichiara che l’autovelox risulta omologato. Si complica così la vita dell’automobilista. E, aggiunge il Codacons, si apre anche la strada a una valanga di ricorsi contro lo Stato per il rimborso delle spese legali.

A raccontare delle due sentenze della Cassazione è il Corriere della Sera, ripreso poi dall’Asaps. Interviene anche il Codacons, che commenta: “Due nuove ordinanze della Corte di Cassazione generano il caos più assoluto in tema di autovelox e nullità delle multe stradali, e rischiano di portare ad una valanga di contenziosi con danni erariali enormi per le casse statali”.

Autovelox, il caso

La questione autovelox scaturisce dal fatto che omologazione e approvazione sono procedimenti diversi per cui, se l’autovelox è approvato ma non omologato, le multe – secondo la Cassazione – sono da cancellare.

Nell’aprile 2024 la Cassazione ha infatti accolto ha accolto il ricorso di un automobilista su una multa per eccesso di velocità perché l’autovelox non era omologato. Per la Cassazione, dunque, costituiscono fonte di prova per il riscontro del superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 del Codice della Strada solo le risultanze provenienti da un autovelox sottoposto a procedura di omologazione.

Si leggeva infatti nell’ordinanza che l’omologazione è una procedura che “ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso“.

Il problema di fondo è legato al fatto che il decreto attuativo, che dovrebbe stabilire i criteri per l’omologazione di autovelox, tutor e telelaser, non è mai stato adottato.

Secondo quanto emerge dalle ultime pronunce, dunque, la situazione per l’automobilista si complica perché se il verbale che gli viene consegnato non contiene la parola “omologato”, la sanzione di fatto può subito cadere; in caso contrario servirebbero due azioni legali, peraltro dal sicuro esito positivo.

«Se è così, basta. Spegniamo tutto – sono le parole provocatorie di Giordano Biserni, presidente dell’associazione amici della polizia stradale (Asaps) – Non si può aspettare che i comandanti della Stradale o della Municipale vengano condannati perché da 33 anni manca un decreto ministeriale. Alle volte mi viene il dubbio che in Italia alla fine non si vogliano i controlli sulla velocità. Vorrei ricordare che lo scorso week end si è concluso con 37 vittime sulle strade italiane e questo rappresenta il record negativo del 2025. Si vuole continuare così? Resta l’amaro in bocca» (Fonte: Asaps).

Codacons: si apre la strada a una valanga di ricorsi per rimborso spese legali

Anche il Codacons sottolinea che la situazione sta diventando ingestibile.

«L’inadempienza dello Stato Italiano, che non ha ancora varato l’atteso decreto sull’omologazione degli autovelox, rischia di portare ad una situazione paradossale: i cittadini che per contestare la sanzione dovranno affrontare spese di giudizio, potranno rivalersi sulla pubblica amministrazione e chiedere il rimborso dei costi sostenuti, essendo evidente l’omissione in materia da parte dello Stato – spiega il presidente Codacons Carlo Rienzi – Ciò genererebbe danni erariali enormi e aprirebbe la strada all’intervento della Corte dei Conti. Chi viola la legge e supera i limiti di velocità deve essere sanzionato con la massima severità, perché mette a rischio la vita altrui, ma le multe devono essere elevate nel rispetto della normativa e lo Stato in tal senso deve dare il buon esempio – conclude Rienzi – Arrivati a questo punto, e considerata la situazione di grave caos attuale, crediamo sia doveroso spegnere gli autovelox in tutta Italia in attesa del decreto del Mit sull’omologazione degli apparecchi».