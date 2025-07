Piano esodo Anas, weekend da bollino rosso per il traffico estivo

Scatta il piano esodo dell’Anas. Sarà un weekend da bollino rosso per le partenze degli italiani. Previsti oltre 237 milioni di spostamenti di autoveicoli da oggi al 31 agosto, oltre 13 milioni solo fra oggi e domenica. L’Anas fa sapere di aver sospeso l’81% dei cantieri fino all’8 settembre.

Scatta il piano esodo estivo

È questo, spiega l’Anas, il primo grande fine settimana di partenze. E scatta allora il piano esodo estivo, con un potenziamento del personale e il ridimensionamento dei cantieri. Da oggi e fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi. Per agevolare i flussi di traffico già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili pari a circa 680 km di strada.

L’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stima che da oggi e fino al 31 agosto sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Per questo weekend si attendono 13 milioni e 247mila spostamenti di autoveicoli.

«Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 addetti con il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene».

Bollino rosso, bollino nero

Per l’ultimo fine settimana di luglio ci sarà dunque traffico in aumento. La previsione di Viabilità Italia è di bollino rosso oggi pomeriggio, 25 luglio, domani mattina (sabato 26 luglio) e domenica 27 luglio pomeriggio. Oggi e domani per gli spostamenti dalle città verso le località di mare e villeggiatura, sia per le partenze estive sia per weekend brevi; domenica per il rientro nelle grandi città.

Le giornate più critiche dell’intera estate saranno le mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal bollino nero.

Il traffico si concentrerà soprattutto in direzione Sud, verso le località di mare e villeggiatura, lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica; lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia; in uscita dai centri urbani.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, venerdì 25 luglio dalle ore 16 alle 22, sabato 26 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 27 luglio dalle 7.00 alle 22.00.

Un viaggio sicuro

Dall’Anas arrivano poi i consigli per un viaggio sicuro, importanti più che mai nei giorni di esodo e grande traffico:

Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo

e di una per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo Controllare il veicolo , in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici , quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi

, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida

prima o durante la guida Tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)

Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza

e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie

Non distrarsi mai alla guida – Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

Un viaggio informato: sul sito dell’Anas ci sono tutti i link e i riferimenti per informazioni aggiornate sul viaggio e sui percorsi stradali. (QUI)