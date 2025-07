FWU Life, al via l’invio dei moduli di insinuazione al passivo

Ci sono aggiornamenti sul caso FWU Life. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni informa infatti che la liquidazione FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. ha avviato la trasmissione dei moduli precompilati di insinuazione al passivo dei creditori privilegiati. Per l’alto numero di clienti coinvolti e la complessità della procedura, l’invio delle comunicazioni (come già era stato annunciato) avverrà in modo progressivo nelle prossime settimane. Non tutti i creditori, quindi, riceveranno contemporaneamente il proprio modulo.

La tempistica di ricezione del modulo, garantisce però il team di liquidazione, non influirà in alcun modo sull’importo né sui tempi di pagamento dei crediti ammissibili in favore di ciascun creditore privilegiato. Il liquidatore, inoltre, darà avviso nel sito della liquidazione della conclusione della procedura d’invio cosicché coloro che non avessero ricevuto il modulo possano contattare direttamente la liquidazione.

Il caso FWU Life

Sono gli ultimi aggiornamenti sul caso della FWU Life, la compagnia assicurativa lussemburghese messa in liquidazione all’inizio dell’anno. È l’ultima crisi che ha investito il mercato delle polizze assicurative. In Italia sarebbero coinvolti circa 110 mila risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro.

Il caso viene seguito dall’Ivass, che pubblica sul proprio sito gli aggiornamenti sulle procedure da seguire.

Il team di liquidazione della FWU Life sta sviluppando “un portale clienti sicuro con l’obiettivo di centralizzare digitalmente tutte le richieste e comunicazioni” e in modo da offrire un canale diretto di comunicazione fra la liquidazione e i contraenti, garantendo interazioni più trasparenti. La piattaforma dovrebbe essere online a settembre. Nel frattempo, le procedure non saranno veloci. “Il nostro obiettivo – ha spiegato il team di liquidazione FWU Life – rimane quello di rimborsare tutti i creditori il prima possibile, nel rispetto delle norme concorsuali in materia di insolvenza, garantendo ad esempio la parità di trattamento tra creditori nella stessa posizione”.

L’Ivass invita a consultare il sito https://fwulifelux.com/ e quello dell’IVASS per essere costantemente informati. Per eventuali chiarimenti, la liquidazione ha messo a disposizione una linea telefonica multilingue (compreso l’italiano) al seguente numero 00352 26 26 11 11. Per assistenza è inoltre possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.