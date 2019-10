A Roma arriva Jump, il bike sharing elettrico di Uber

La bici elettrica di Uber arriva a Roma. È sbarcato infatti nella capitale il servizio di bike sharing elettrico Jump di Uber, che in Italia ha scelto Roma come prima città. Si parte con una flotta di 700 bici che diventeranno 2800 nel giro di qualche settimana.

Jump di Uber

Jump è una bici elettrica con pedalata assistita e velocità massima di 25 km/h, più pesante della media, con un sistema di rilevazione Gps. E il prezzo è consistente: 20 centesimi al minuto con un extra di 50 centesimi per lo sblocco della bici. Non proprio una passeggiata, se si considera che per ora non sono previste integrazioni tariffarie col servizio di trasporto pubblico.

L’orologio inizia quando si prenota la bici tramite l’App di Uber. La bici si può mettere in pausa per un massimo di 60 minuti.

Le zone finora coperte dal bike sharing della multinazionale sono il Centro, Coppedè, Eur, Monteverde nuovo e Fleming. La prenotazione avviene attraverso l’app di Uber, la stessa del trasporto auto. La bici va parcheggiata all’interno dell’area di parcheggio predisposta; nell’app c’è anche l’elenco delle zone dove è vietato parcheggiare, come sulla banchina del Tevere e nelle piazze storiche più importanti. Alle bici parcheggiate fuori dalla zona permessa viene applicato un costo aggiuntivo di 25 euro.