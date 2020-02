C’è il treno per arrivare a scuola? Ricerca Openpolis sulla difficoltà di raggiungere le scuole nei comuni meno collegati

La lontananza dalla stazione ferroviaria, la difficoltà di raggiungere la scuola nei territori meno collegati e il tempo per spostarsi hanno un impatto sull’offerta scolastica e sugli studenti

C'è il treno per arrivare a scuola? Ricerca Openpolis

C’è il treno per andare a scuola? In alcuni territori la presenza o meno di un collegamento ferroviario è un dato fondamentale e la scuola risulta penalizzata nei comuni poco collegati e lontani dai servizi. La lontananza dalla stazione ferroviaria, la difficoltà di raggiungere la scuola nei territori meno collegati, il tempo che serve per spostarsi da casa a scuola e tornare indietro macinando chilometri ha delle conseguenze sui bambini, sull’offerta scolastica, sulla stessa vita dei comuni poco collegati che man mano si vanno spopolando, specialmente di giovani.

La difficoltà di raggiungere la scuola nei territori meno collegati

Un focus su questo tema – la difficoltà di raggiungere la scuola nei territori meno collegati – viene da una ricerca condotta da Openpolis in partnership con l’impresa sociale “Con i bambini” non a caso classificata alla voce “povertà educativa”.

L’offerta scolastica viene penalizzata nei comuni interni, quelli poco collegati e lontani dai servizi, aree periferiche in termini di accesso ai servizi di salute, istruzione e mobilità. E stiamo parlando di oltre 4 mila comuni con 13 milioni di abitanti e a forte rischio di spopolamento.

«Data la difficoltà dei collegamenti, nelle aree interne le scuole risultano spesso sottodimensionate e la mobilità del personale docente è più elevata – scrive Openpolis – Con effetti negativi sulla qualità della didattica e sugli apprendimenti degli studenti. Un esito negativo anche in termini sociali, perché comporta il progressivo impoverimento, anche in termini di capitale umano, di questi territori. Per questa ragione è importante capire quali aree del paese abbiano maggiore difficoltà nell’accesso ai trasporti pubblici».

Quanto è distante la stazione?

Attraverso il lavoro dello European data journalism network, di cui Openpolis fa parte, è stata ricostruita per ogni provincia la possibilità di accesso ai servizi di trasporto ferroviario. Un indicatore è il numero di chilometri che distanziano la stazione ferroviaria più vicina dal 10% di popolazione che vive più lontano dalle stazioni.

«In Italia, in media, il 10% della popolazione che abita più distante dalle stazioni deve percorrere almeno 12,24 chilometri per raggiungere quella più vicina».

Il dato cambia però molto a seconda delle province. In alcuni territori la stazione ferroviaria si trova a meno di 5 chilometri di distanza, anche per la fascia di popolazione che abita più lontano. È il caso delle province di Lecco (3,64 chilometri), Genova (3,94), Lucca (4,75), Massa-Carrara (4,76) e La Spezia (4,84). In altre, invece, arrivare al trasporto ferroviario è molto più proibitivo.

Una delle aree più penalizzate è la Sardegna, ma ci sono anche province del Centro e del Sud.

«Nella ex provincia sarda dell’Ogliastra la distanza dalle stazioni sale a 51,2 chilometri – rileva Openpolis – E servono come minimo oltre 30 chilometri anche nel nuorese (33,06), a Pesaro-Urbino (31,86), ad Agrigento (31,45) e Potenza (30,30)».

Le scuole raggiungibili col treno

La quota di scuole raggiungibili con il treno, prosegue la ricerca, in alcuni di questi territori è molto ristretta. A Pesaro-Urbino e Foggia gli edifici scolastici entro 500 metri da una stazione ferroviaria sono meno del 3%, contro una media nazionale dell’8,68%. Superano questa media Sondrio, con oltre il 21% di scuole raggiungibili in treno, e Arezzo con oltre il 15%, e anche Campobasso e Potenza superano la soglia.

«Ma questo dato da solo è poco utile a ricostruire la reale accessibilità delle scuole in questi territori – spiega Openpolis – Perché, anche quando gli edifici scolastici sono vicini alla stazione ferroviaria, rimane il problema per i ragazzi che abitano a decine di chilometri di distanza da una stazione».

A Sondrio, ad esempio, se oltre il 21% delle scuole è raggiungibile col treno, è anche vero che chi vive lontano dalla stazione deve percorrere quasi 30 chilometri per raggiungerla e arrivare al treno che lo porterà a scuola.