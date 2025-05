Messa di inizio pontificato e grandi eventi sportivi, differito lo sciopero ferroviario del 17 maggio

Gli scioperi nazionali del trasporto ferroviario previsti per sabato 17 maggio sono stati differiti. Nel weekend si svolgeranno la messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV, il Gran Premio di Imola e gli Internazionali di Tennis. Codacons denuncia impennata dei prezzi dei voli per Roma

Sono stati differiti gli scioperi del trasporto ferroviario previsti per sabato 17 maggio. I sindacati hanno accettato la richiesta della Commissione di garanzia sullo sciopero che aveva invitato i sindacati a revocare lo sciopero per garantire la libera circolazione delle persone in occasione della messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV; sempre nello stesso fine settimana, sono poi previsti eventi sportivi – il Gran Premio di Imola e gli Internazionali di Tennis – che richiamano un flusso di migliaia di persone.

Una nota del Ministero dei Trasporti ieri ha avvisato che gli scioperi nazionali del settore ferroviario previsti per sabato 17 maggio, “a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate”, sono stati differiti. “Salvaguardati i diritti alla circolazione dei cittadini anche in previsione della Messa in piazza San Pietro per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, gli Internazionali di Tennis e il Gran Premio di Imola”, ha scritto il Ministero.

Sciopero, la richiesta del Garante per la messa di Papa Leone XIV e gli eventi sportivi

La Commissione di garanzia sugli scioperi aveva rivolto “un appello al senso di responsabilità di USB, Assemblea Nazionale Pdm/Pdb e SGB”, affinché differissero le azioni proclamate per sabato 17 maggio nell’ambito del trasporto ferroviario, “contribuendo così ad assicurare la libera circolazione delle persone e le esigenze di sicurezza” collegate.

La richiesta era motivata prima di tutto dalla messa di intronizzazione di Papa Leone XIV, prevista per domenica 18 maggio “alla quale – spiega il Garante – si prevede parteciperanno circa 250.000 fedeli, nonché Capi di Stato e di Governo provenienti da ogni parte del mondo”. Il richiamo faceva poi riferimento anche a due grandi eventi sportivi, il Gran Premio di Imola e gli Internazionali di Tennis, “per i quali sono previsti grandi afflussi di persone, approssimativamente stimabili in 220.000 per il primo e 400.000 per il secondo”.

Messa di inizio pontificato, Codacons: impennata prezzi dei voli per Roma

Proprio in vista della messa di 18 maggio in piazza San Pietro, che sancirà l’inizio ufficiale del pontificato di Papa Leone XIV, il Codacons aveva denunciato l’aumento dei prezzi dei voli per Roma. I biglietti del trasporto aereo hanno raggiunto i 400 euro se si vola da Torino, Genova e Trieste.

Il Codacons ha svolto l’indagine quando ancora risultava confermato lo sciopero del trasporto ferroviario e ha trovato un’impennata nei prezzi dei biglietti aerei per raggiungere Roma il 18 maggio.

“I fedeli che vogliono partecipare alla messa di intronizzazione di papa Leone XIV, partendo sabato 17 maggio e ritornando domenica 18 maggio” e che partono in aereo (la valutazione era fatta quando lo sciopero non era ancora stato rinviato) “devono mettere in conto una spesa minima (tra andata e ritorno) di 462 euro volando da Torino, 434 euro partendo da Genova e 426 euro da Trieste – afferma il Codacons – Se ci si imbarca a Firenze la spesa minima è di 307 euro, 264 euro da Venezia e 236 euro da Reggio Calabria. Prezzi medi tra i 150 e i 200 euro se si vola da altri scali italiani”.

Sono tariffe, spiega l’associazione, molto più alte rispetto a quelle degli stessi collegamenti ma nel weekend successivo al 18 maggio.