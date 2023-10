Prezzo bagaglio a mano, Antitrust avvia istruttoria su Vueling

Il prezzo del servizi a pagamento per il bagaglio a mano, e le informazioni poco chiare con cui viene stabilito, sono al centro dell’istruttoria che l’Antitrust ha deciso di avviare verso Vueling Airlines.

Il procedimento, spiega l’Autorità, riguarda la modalità di determinazione del prezzo dei servizi aggiuntivi a pagamento per il bagaglio a mano.

Secondo l’Antitrust la compagnia aerea “non fornisce chiare informazioni sul fatto che il prezzo dei servizi aggiuntivi del bagaglio a mano varia a seconda del canale d’acquisto (web o app). Inoltre il device di cui si serve il consumatore verrebbe utilizzato quale parametro per procedere ad una profilazione del cliente e poi differenziare il prezzo”.

Vueling e il prezzo del bagaglio

Vueling, spiega l’Antitrust in una nota, offre differenti modalità per l’imbarco del bagaglio e una di queste prevede di acquistare il servizio come aggiuntivo, dopo aver selezionato la tariffa base, nel momento in cui si compra il biglietto o anche in seguito. Questo sistema di tariffazione fa sì che non si possa determinare in anticipo il prezzo del servizio di bagaglio a mano, che cambia sulla base di diversi fattori, tra cui il canale di acquisto del servizio.

“Risulterebbe che il prezzo del bagaglio a mano cambi a seconda che il servizio sia acquistato dal sito web o tramite l’app Vueling”, scrive l’Autorità.

Per l’Antitrust, però, Vueling non darebbe chiare informazioni su questa differenza. E il consumatore che sceglie il servizio aggiuntivi e accede al sito web della compagnia “non trova alcuna informativa sulla differenziazione dei prezzi e visualizza in fondo alla pagina importi distinti solo tra il prezzo del servizio acquistato su web/app e in aeroporto. Anche la sezione del sito in cui vengono descritte le tariffe dei servizi aggiuntivi del volo non sembra fornire ai consumatori alcuna chiara distinzione tra i due percorsi”.

Un altro tema sollevato dall’Antitrust è la possibile profilazione dei clienti. “Infine, sembrerebbe che anche il device di cui si serve il consumatore sia utilizzato quale parametro per procedere ad una profilazione del cliente in modo tale da differenziare il prezzo di acquisto del biglietto – scrive ancora l’Antitrust – Questi comportamenti, ad avviso dell’Autorità, potrebbero dare un’informazione incompleta, poco trasparente e omissiva sulle modalità di definizione di prezzo legate all’acquisto del servizio di trasporto del bagaglio differenziate tra web e app nonché sulla base dell’uso di diversi device”.

UNC: vittoria dei consumatori

«Ottima notizia. Una vittoria dei consumatori – commenta a stretto giro il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – Accolto l’esposto con il quale il 14 settembre abbiamo chiesto all’Antitrust di accertare se c’erano compagnie aeree che modificavano il prezzo a seconda della profilazione web dell’utente, chiedendo di ritenere questa pratica scorretta indipendentemente da intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante. È infatti scorretto che il device di cui si serve il consumatore per acquistare sia utilizzato per differenziare il prezzo di acquisto del biglietto. Abbiamo chiesto di considerare illegittima questa pratica non solo all’Antitrust ma anche al Garante della privacy. Ora speriamo che anche le altre compagnie siano monitorate».

