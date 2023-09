Ryanair annuncia che taglierà i voli anche per la Sicilia

Dopo la Sardegna, Ryanair annuncia che ridurrà i voli anche per la Sicilia. Per l’amministratore delegato della compagnia “il decreto prezzi è basato su dati spazzatura”. Codacons: è una ribellione alle leggi italiane

Dopo la Sardegna, Ryanair annuncia che ridurrà i voli anche per la Sicilia. Continua la guerra della compagnia al decreto sul tetto delle tariffe previsto dal Governo e durante la presentazione dell’offerta invernale l’amministratore delegato ha usato parole di fuoco nei confronti del provvedimento sul caro-voli, approvato dal Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva.

«Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura», ha detto l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary presentando l’offerta invernale della compagnia. «È un decreto stupido e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe. Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna – ha aggiunto – e lo faremo quest’inverno per la Sicilia. Le nuove rotte di quest’inverno da Orio e Malpensa saranno solo internazionali e non domestiche». Secondo O’ Leary, «Il decreto illegale sui prezzi, che sono convinto Bruxelles sia in ogni caso in procinto di rigettare, è completamente inapplicabile e avrà l’effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli domestici e farà salire i prezzi». (Fonte: Il Sole 24 Ore). Durante la presentazione dell’orario invernale sono stati annunciati inoltre due nuovi aeromobili e dieci nuove rotte estere da Milano e Bergamo (Il Fatto Quotidiano).

Codacons: ribellione alle leggi italiane

Sulle parole di Ryanair arriva oggi la protesta del Codacons che chiede un intervento al Ministero dei Trasporti e all’Enac.

“Le dichiarazioni odierne dell’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’ Leary, contro l’Italia e il decreto del governo teso a calmierare i prezzi dei voli per le isole, sono vergognose e devono portare ad interventi urgenti”, afferma il Codacons.

Quella di Ryanair, prosegue l’associazione, “è una vera e propria ribellione alle leggi italiane, e una dichiarazione di guerra al nostro paese con l’aggravante di ricorrere a minacce e ritorsioni, come il taglio dei voli per Sicilia e Sardegna, che finiranno per danneggiare unicamente gli utenti italiani del trasporto aereo – spiega il Codacons – Per tale motivo riteniamo che il Ministero e l’Enac, ognuno per gli ambiti di propria competenza, debbano avviare approfondimenti urgenti circa le decisioni assunte da Ryanair contro il decreto sulle tariffe, arrivando a valutare, qualora ne sussistano i presupposti, la sospensione di tutte le autorizzazioni ad operare presso gli scali italiani concesse a Ryanair”.

