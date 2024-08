Trenitalia, ad agosto lavori sull’Alta velocità. Codacons: “Evitare guasti tecnici e problemi alla rete”

Nel mese di agosto 2024 Trenitalia ha programmato una serie di lavori di manutenzione e aggiornamento sulle linee dell’alta velocità, che comporteranno interruzioni e rallentamenti significativi della circolazione ferroviaria. Questi lavori sono previsti in diversi tratti chiave della rete ferroviaria italiana, con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura e garantire la sicurezza a lungo termine.

Per gestire i disagi, Trenitalia ha comunicato ai passeggeri le modifiche tramite oltre 17.000 e-mail e 800 SMS. Sono previsti potenziamenti dei bus sostitutivi, incremento del personale di assistenza e la fornitura di kit e acqua nelle stazioni più trafficate dal 26 luglio al 1° settembre.

I viaggiatori possono ottenere aggiornamenti e dettagli sulle modifiche degli orari tramite il sito di Trenitalia, l’app mobile e il numero verde 800 89 20 21. Inoltre, chi subirà ritardi superiori a 60 minuti o cancellazioni potrà riprogrammare il viaggio o richiedere un rimborso integrale​ (fonte: Trenitalia ).

Codacons: i lavori arrivano nel periodo più critico

“Le modifiche alla circolazione dei treni annunciate oggi (ieri, ndr) da Trenitalia peseranno sugli spostamenti estivi degli italiani, e i lavori di potenziamento infrastrutturale arrivano nel momento peggiore”.

Lo afferma il Codacons, sottolineando però gli sforzi della società ferroviaria per tutelare i diritti dei passeggeri e limitare i disagi.

“È evidente che le modifiche ai treni a lunga percorrenza provocheranno inconvenienti per chi aveva pianificato di raggiungere le località di vacanza in treno e per i numerosi turisti che visiteranno l’Italia ad agosto. Questi lavori si sommano ai numerosi problemi tecnici registrati già a luglio, con ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione ferroviaria non dovuti a maltempo, incendi, caduta di alberi o altre cause di forza maggiore monitorati dal Codacons tra il 16 e il 25 luglio. Tuttavia, apprezziamo gli sforzi di Trenitalia per ridurre i disagi ai viaggiatori e garantire i diritti dei passeggeri. In considerazione delle nuove modifiche alla circolazione, chiediamo alla società di attivarsi con ogni mezzo possibile per evitare ulteriori guasti tecnici e problemi alla rete ferroviaria nelle prossime settimane, per non peggiorare ulteriormente la situazione”.

