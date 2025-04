In occasione del turismo di primavera saranno 545 mila i vacanzieri che sceglieranno un viaggio oltre confine, diretti soprattutto verso l’Europa, attraverso i servizi delle agenzie di viaggio. Fra i pacchetti più scelti ci sono città d’arte, capitali europee, crociere, viaggi su misura e mare esotico

Turismo di primavera, Assoviaggi: 545 mila italiani oltre confine per Pasqua e ponti (Foto di Jill Wellington da Pixabay )

Porte aperte al turismo di primavera con l’arrivo della Pasqua e dei ponti del 2025. Voglia di viaggi e di vacanze, di città d’arte e capitali europee, come pure di qualche viaggio su misura che personalizzi l’esperienza. Saranno oltre mezzo milione gli italiani in viaggio oltre confine attraverso i servizi delle agenzie di viaggio; chi va all’estero punta prima di tutto all’Europa e alle sue capitali, ma ci sono anche i viaggi verso il Mar Rosso, il Marocco, l’Oceano Indiano, il Giappone.

Con la primavera torna dunque il desiderio di viaggiare e, approfittando di Pasqua e dei ponti, saranno 545mila i vacanzieri che sceglieranno una destinazione oltre confine, soprattutto in Europa, utilizzando i servizi delle agenzie di viaggi.

“Un trend positivo della domanda turistica in agenzia che registra complessivamente un +3,4% – tra mete estere ed italiane – rispetto al 2024, nonostante la complessità del periodo dal punto di vista geopolitico e l’aumento medio dei prezzi dei servizi dovuti all’inflazione”. È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro Studi Turistici di Firenze, l’Osservatorio sul Turismo Organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 738 agenzie di viaggi.

Il 60% dei pacchetti venduti riguarda destinazioni estere, contro il 40% delle mete italiane che confermano le città d’arte le più amate per una vacanza o un viaggio in questo periodo dell’anno.

Turismo di primavera, destinazione estero

Nel 60% dei casi i viaggi oltre confine sono diretti verso le capitali europee, apprezzate per il loro fascino storico ed artistico – Londra, Parigi, Berlino, Lisbona, Madrid, Atene, Istanbul.

Tra le destinazioni più ambite fuori dall’Europa l’indagine segnala l’Egitto classico e il Mar Rosso, il Marocco, Zanzibar e Capo Verde. Fra le mete più desiderate segue il Medio Oriente con Emirati Arabi, Giordania, Turchia e Oman che guadagnando sempre più popolarità. Infine, anche l’area asiatica ha le sue meraviglie considerate mete da sogno come il Giappone, Uzbekistan, Maldive e Vietnam. Nonostante il caos dazi, non sono mancate le richieste anche per Stati Uniti, Canada e Messico.

Che tipi di pacchetti?

I tipi di pacchetti più richiesti per il periodo pasquale sono nell’ordine città d’arte, capitali europee, crociere, viaggi su misura e mare esotico.

Cultura e storia, spiega l’indagine, risultano tra le più amate in agenzia: città d’arte italiane e capitali europee hanno infatti trainato le richieste del periodo riscuotendo il maggior successo. Anche le crociere e i viaggi esotici verso località balneari hanno contribuito a suscitare l’interesse della domanda in agenzia. Dal monitoraggio emerge, inoltre, un notevole aumento delle richieste di viaggi “su misura”, che permettono di personalizzare l’esperienza di viaggio in base alle proprie esigenze e ai propri gusti.

