Il cibo è quello giusto per gli amici a quattro zampe? Piccola guida su cosa soffermarsi nel momento in cui ci si trova di fronte alla numerosa offerta di cibo per cani

Come leggere le etichette nei cibi per cani: guida all’acquisto consapevole

Chiunque non abbia mai vissuto con un cane non può comprendere l’emozione di tornare a casa e vedere quegli occhioni pieni di gioia venirvi incontro con il cuore che batte forte dalla felicità.

L’euforia del nostro peloso sarà sempre in grado di rendere straordinaria anche una giornata sottotono. Una sensazione che non si può descrivere a parole perché l’amore che ci donano gli animali è talmente incondizionato da riempirci la vita.

Per questo quando si tratta di loro, non ci sono dubbi, vogliamo sempre il meglio e il più delle volte la casa diventa un regno fatto di giochi, cucce calde, ciotole d’acqua fresca e buon cibo.

Proprio sull’ultimo aspetto, talvolta, possono sorgere delle domande. Negli ultimi anni infatti il loro settore alimentare si è specializzato molto con l’obiettivo di soddisfare i differenti bisogni di ciascuno.

Sono nati così ad esempio prodotti dedicati esclusivamente ai cuccioli, o ai cani tendenti al sovrappeso, a quelli più anziani e molto altro. Anche i gusti, d’altro canto, sono diventati sempre più variegati.

Tutti aspetti positivi, certo, che però possono portare il proprietario a confondersi e a chiedersi se il cibo che sta utilizzando sia quello giusto per il proprio amico a quattro zampe.

Nel seguente articolo faremo chiarezza proprio su questo concetto, andando ad analizzare su cosa soffermarsi nel momento in cui ci si trova di fronte alla numerosa offerta di cibo per cani.

Come scegliere il cibo per il proprio cane

Sia che siate davanti allo scaffale del negozio di quartiere o che stiate navigando su uno dei principali siti web dedicati, uno dei primi punti da verificare è quello di scegliere crocchette con carne come primo ingrediente .

Questo perché, per natura, il cane è un animale carnivoro e dunque per crescere in modo sano e robusto necessita di tutte le proteine che vi si trovano all’interno.

Pensare infatti che possa diventare vegetariano o ridurre al minimo il quantitativo di ingredienti animali è un errore comune che alcuni fanno senza la piena consapevolezza dei problemi che possono insorgere. Certo, è importante saper selezionare la tipologia e i benefici specifici per assicurarsi di offrire un pasto genuino.

Altri aspetti da considerare sono la categoria che comprende la distinzione tra cibo per cani e gatti, secchi e umidi, completi o complementari, specifici per taglia, e ancora le informazioni sulla presenza di glutine e le formulazioni per problemi digestivi o cutanei. Tale specifica potrà sembrare banale, ma non lo è.

Erroneamente si potrebbe credere che gli alimenti possano essere intercambiabili all’occorrenza. In realtà i principi di uno e dell’altro sono specifici e il cambio potrebbe causare problemi intestinali soprattutto nei cani più sensibili.

Un’altra importante distinzione si basa sull’età del proprio cane, cucciolo, adulto, anziano, in quanto è essenziale che l’alimentazione si adegui in base alla fase di sviluppo.

Differenza tra crocchette puppy, per adulti e per anziani

Come accennato, è fondamentale considerare le particolari esigenze legate all’età dell’animale.

Le crocchette puppy sono progettate per i cuccioli in fase di crescita e forniscono le sostanze nutritive essenziali per lo sviluppo sano e robusto.

Si tratta di alimenti in cui solitamente vi sono dosi più elevate di proteine, carboidrati, grassi, calcio e altri valori cruciali per la formazione di ossa e muscoli.

D’altra parte, quelle per cani adulti offrono una bilanciata combinazione di proteine, grassi, carboidrati, fibre e sostanze nutritive essenziali utili al mantenimento.

Quelle dedicate ai cani anziani sono formulate per soddisfare i bisogni di cani più maturi e contengono infatti ingredienti mirati a supportare la salute articolare, facilitare la digestione e la gestione del peso.

È essenziale comprendere che l’adeguamento della dieta in base all’età, ai bisogni specifici e al rispetto della sua natura contribuisce al benessere generale del vostro peloso.

