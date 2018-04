Lo sviluppo del biologico deve diventare una priorità delle politiche europee e nazionali: così FederBio accoglie il nuovo regolamento europeo sull’agricoltura biologica, approvato dal Parlamento europeo, che dal 2021 sostituirà l’attuale quadro normativo. Un lavoro, ricorda FederBio, frutto di quasi quattro anni di negoziati e più volte sul punto di saltare. Per la sigla la valutazione complessiva non è positiva ma ci sono alcuni punti fermi da apprezzare, fra i quali il riconoscimento della “funzione sociale” dell’agricoltura biologica.

“Il Parlamento ha ratificato il testo su cui s’era raggiunto l’accordo di massima tra le tre istituzioni nel novembre scorso – commenta il presidente di FederBio Paolo Carnemolla – nonostante un giudizio che nel complesso confermiamo negativo, già allora avevamo riconosciuto lo sforzo compiuto dalle diverse parti in causa per migliorare il testo iniziale della Commissione. Sono state tenute in considerazione alcune delle richieste dei produttori biologici, tra queste la possibilità della certificazione di gruppo per le piccole aziende agricole riunite in cooperative e organizzazioni locali, strumenti per garantire un quadro di controllo e di garanzie anche sui prodotti importati dai Paesi extra europei. Lo sviluppo del settore biologico deve ora diventare una priorità delle politiche europee e nazionali, a partire dalle programmazioni regionali dei Piani di sviluppo rurale agli acquisti verdi della pubblica amministrazione”.

Il nocciolo duro del Regolamento non cambia, spiega FederBio: “nelle aziende biologiche si continuerà a non utilizzare fertilizzanti, diserbanti, pesticidi e altre sostanze di sintesi, continuerà la rigorosa esclusione degli OGM e della clonazione dal processo di produzione, rimangono le strette norme in materia di allevamento per garantire il massimo benessere degli animali, nella trasformazione dei prodotti non si ricorrerà a coloranti, conservanti, esaltatori di sapidità ed altri additivi discussi o inutili”. Delle nuove norme viene poi apprezzato il riconoscimento che “la produzione biologica esplica una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.

“Da oggi al 2021, anno della completa applicazione, le istituzioni europee e l’intero movimento biologico son chiamati a un forte impegno per la predisposizione degli atti di esecuzione e di quelli delegati, affinché il regolamento si possa applicare al lavoro quotidiano di tutte le componenti della filiera di produzione biologica: dai produttori di sementi agli agricoltori, dalle imprese di trasformazione agli operatori della distribuzione, dagli organismi di certificazione agli organi di vigilanza che sovraintendono al sistema di controllo” conclude Carnemolla. In Europa la produzione bio è in crescita e nel 2016 ha raggiunto il 6,7% del totale, ma con punte di coltivazione biologica che raggiungono il 21,9% in Austria, il 18% in Svezia e il 14,5% in Italia.