6 aprile, assemblea unitaria dei consumatori contro il carovita. È la prima nella storia italiana

Non si tratta di un generico aumento dei prezzi ma di una tenaglia che, fra rincari e speculazioni su energia e materie prime, rischia di diventare insostenibile per le famiglie e di aggravare disuguaglianze, povertà energetica e povertà alimentare. Dopo due anni di pandemia e una guerra in corso, la situazione è diventata sempre più grave. Per questo tutte le associazioni del CNCU convocheranno un’assemblea nazionale unitaria il prossimo 6 aprile 2022.

Pandemia, guerra e speculazioni. Consumatori in assemblea unitaria

«I rincari e le speculazioni sui prezzi dell’ energia, del gas, dei carburanti, delle materie prime, dei generi di prima necessità si fanno sempre più insopportabili per le famiglie italiane – dicono le associazioni lanciando l’assemblea unitaria – Alle conseguenze della pandemia si sono aggiunte le gravi ricadute della guerra in Ucraina, che si sta combattendo non solo sul piano geo-politico, ma sempre di più si sposta su quello economico con enormi speculazioni sui mercati».

Ecco perché tutte le associazioni del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) hanno deciso di convocare, per la prima volta nella storia del movimento consumerista italiano, una Assemblea Nazionale Unitaria in diretta Streaming, che si terrà il prossimo 6 aprile 20 22 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 in diretta su zoom e sui siti web e sui canali Facebook, Instagram, YouTube delle associazioni.

L’obiettivo è quello di discutere dell’emergenza, spiegarne le vere cause, presentare le proposte dei consumatori al Governo e alle Autorità di vigilanza per contrastare carovita, speculazioni, crescita delle disuguaglianze, aumento della povertà energetica e alimentare fra le famiglie.

Questo il link per partecipare: https://bit.ly/3tKMcyu ID riunione: 891 9242 3548 Passcode: 684471

