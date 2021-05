Arreda il tuo bagno al meglio, solo con Import For Me

Quando si passa tanto tempo a casa, soprattutto in questo particolare momento storico, allora è più che naturale far sì che le proprie mura domestica riflettano al meglio la personalità e lo stile di chi la abita. Per fare un esempio, è più facile che tali tratti emergano da ambienti come il soggiorno, la cucina oppure la camera da letto.

È normale che sia così e va bene, ma non bisogna certo dimenticarsi del bagno. Spesso “ingiustamente bistrattata”, anche questa stanza ha diritto al suo personale momento di gloria con del mobilio e dei sanitari che rendano l’igiene personale un vero e proprio piacere per il corpo e la mente.

Ma come fare? Anche andando un po’ al risparmio, gli eventuali lavori di ristrutturazione possono durare del tempo e rendere inagibile il bagno per non parlare di tutta la trafila per l’acquisto dei mobili e dei sanitari giusti.

Solitamente, in questi casi, si ricorre al negozio di fiducia oppure alle mille e più risorse che è in grado di offrire la rete. Purtroppo va anche detto che, tutte e due le soluzioni, presentano degli inconvenienti non da poco in grado di far vacillare anche la volontà e le intenzioni più forti.

Se ci si reca in un negozio fisico, allora, è molto possibile che il prodotto cercato non sia disponibile, occorra del tempo prima che sia di nuovo sugli scaffali, il posto sia affollato ed anche che il viaggio di andata e ritorno da questo duri parecchio.

Per quanto riguarda il mondo dell’online, invece, neanche dei grandi portali come Amazon ed eBay non sono esenti dalle problematiche. Non sempre i tempi di consegna sono dei migliori e poi, oltre a mere questioni di tempo e budget, una volta che sono scaduti i giorni previsti per il rimborso si può dire addio al reso ed all’assistenza.

Bene, adesso potete dimenticare tutto questo ed annotarvi unicamente una realtà completamente italiana e totalmente dalla parte dei clienti come Import For Me. I prezzi sono a costo di fabbrica poiché non vi sono intermediari, la consegna avviene in soli 7 giorni lavorativi, l’assistenza è di 2 anni, manuali ed istruzioni si scaricano direttamente dal sito ed i pezzi di ricambio saranno presenti nel magazzino fino a 10 anni.

Per cominciare subito a cambiare l’assetto del bagno di casa, non ti rimane altro da fare se non sfogliare il vasto catalogo di Import For Me (trova il tuo modello moderno qui: www.importforme.it/mobili-bagno.it-IT.html) e scegliere tra box doccia, vasche ad idromassaggio, piatti doccia, vasche free standing, vasche da bagno, mobilio ed anche tutto ciò che serve per realizzare la propria Spa in casa.

Tutti i prodotti per il bagno di Import For Me, infine, oltre ad essere economici e facili da installare, sono dotati di tutte le certificazioni del settore (come CE e ROS) per garantire l’elevata qualità di ognuno di essi.

Del resto, chi ha mai detto che il bagno non debba essere bello? Da oggi quindi, con Import For Me, sapete dove rivolgervi per migliorare casa, bagno e giardino!