Bilancio, contro il caro-bollette 3,8 miliardi. Codacons: risorse non sufficienti

Per il Codacons i 3,8 miliardi di euro che il Governo dovrebbe stanziare per contrastare il caro-bollette non bastano e le risorse non saranno sufficienti ad evitare i rincari delle tariffe di luce e gas

Con le decisioni del Consiglio dei ministri, le risorse in legge di bilancio per alleggerire il il caro-bollette arrivano a 3,8 miliardi (fonte Ansa). Ma secondo il Codacons i fondi previsti “non bastano e le risorse messe sul piatto non saranno sufficienti ad evitare i rincari delle tariffe di luce e gas”.

Caro-bollette, Codacons: servono 10 miliardi nel 2022

“I 3,8 miliardi di euro del Governo potranno limare gli aumenti, ma non eviteranno alle famiglie i rincari delle tariffe luce e gas che scatteranno a partire dal prossimo gennaio – afferma il presidente Carlo Rienzi. – Nel corso del 2021 infatti l’esecutivo ha già stanziato oltre 4 miliardi di euro per contenere l’incremento delle bollette energetiche (1,2 miliardi a giugno e oltre 3 miliardi a settembre), che non hanno tuttavia impedito un rialzo delle tariffe negli ultimi 6 mesi del +42,6% per il gas e del +31,9% per l’elettricità”.

Secondo l’associazione, “le tensioni sui mercati dell’energia rischiano di determinare aumenti delle bollette nel corso di tutto il 2022, con immensi danni per famiglie e imprese”.

Per questo motivo, e a fronte del forte rialzo delle quotazioni di elettricità e gas degli ultimi mesi, il Codacons ritiene che servano almeno 10 miliardi di euro per contrastare seriamente il caro-bollette ed evitare la stangata sui consumatori.