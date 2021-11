Black Friday, Federconsumatori: acquisti per il 38% delle famiglie

Quasi quattro famiglie su dieci approfitteranno del Black Friday per fare acquisti, soprattutto online. Fra i prodotti più gettonati ci sono tv e decoder, elettronica, piccoli elettrodomestici casalinghi, bici e monopattini elettrici. Il 46% comprerà regali per Natale

Quasi quattro famiglie su dieci approfitteranno degli sconti in arrivo col Black Friday e fra chi compra, sei su dieci lo farà online. Quasi la metà dei consumatori coglierà inoltre l’occasione del Black Friday per fare i regali di Natale.

Il Venerdì Nero in realtà è già partito, soprattutto online, dove si stanno moltiplicando le promesse di sconti e promozioni soprattutto sugli articoli di elettronica, che sono un must di questo tipo di eventi di consumo. Importato dagli Stati Uniti, il Black Friday ormai è diventato un appuntamento consolidato, fra negozi di ogni tipo che promettono Black Days, promozioni che si allungano per l’intera settimana finale di novembre (quest’anno il Black Friday cade il 26 novembre) e sconti che in realtà, in modalità diverse, coprono ormai gran parte del mese – e qualcuno parla di Black Month.

Black Friday, il 38% delle famiglie farà acquisti, sei su dieci online

Da settimane dunque negozi e catene online stanno organizzando campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni dopo il Black Friday, oppure anticipandoli per una clientela selezionata.

Secondo l’analisi di Federconsumatori, sono molti i consumatori che sceglieranno di fare shopping online. Il 38% delle famiglie, dice l’associazione, intende approfittare degli sconti del Black Friday e di questi il 61% lo farà online.

Cosa compreranno gli italiani alle prese col Black Friday? Tv e decoder, elettronica, smartphone e pc: quello che serve per la casa tecnologica. Oltre a questo, saranno gettonati capi di abbigliamento, calzature e piccoli elettrodomestici utili per esercitare le proprie capacità in cucina. Ancora, regali di Natale. Sempre più spesso infatti il Black Friday diventa occasione per “aprire” la stagione degli acquisti natalizi.

Black Friday, gli acquisti più gettonati

La classifica di Federconsumatori dice che i settori più gettonati quest’anno saranno appunto Tv e decoder, anche alla luce della necessità per molti di cambiare i propri apparecchi o di acquistare il decoder per riceve il segnale nello standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale DVB-T2. I monopattini e le bici elettriche, sulla scia del boom della mobilità elettrica. Elettronica: pc, tablet, smartphone, smartwatch, un classico degli acquisti da Black Friday. I consumatori andranno alla ricerca di piccoli elettrodomestici, specialmente quelli da cucina e da pasticceria.

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, inoltre, circa il 46% dei cittadini approfitterà degli sconti per acquistare i regali di Natale.

La spesa media per il Black Friday sarà sostanzialmente stabile e si attesterà sui 171 euro a famiglia. L’evento, stima ancora l’associazione, genererà un giro d’affari complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, registrando una flessione del -5,9% rispetto al 2020.