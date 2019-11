Black Friday, quasi una famiglia su quattro approfitterà degli sconti

Black Friday, per molti è occasione per anticipare le spese di Natale

Alzi la mano chi non è tentato di acquistare l’asciugatrice agognata o l’aspirapolvere di ultima generazione in occasione del Black Friday, il Venerdì Nero annunciato ormai da giorni che si svolgerà il 29 novembre e, in molti casi, per un’intera settimana. Sono le giornate di sconti e promozioni, di importazione statunitense ma ormai affermatesi anche in Italia, che fanno gola a molti per l’entità delle offerte lanciate. Tanti consumatori sono attratti dalle promozioni anche in vista delle feste natalizie. Il Black Friday, insomma, promette di aprire la stagione dei regali di Natale. E online, come nei negozi tradizionali, i preparativi per conquistare la platea dei consumatori sono iniziati ormai da tempo.

Black Friday, giro d’affari di oltre 1,6 miliardi di euro

Molti approfitteranno dell’occasione per comprare soprattutto elettronica e abbigliamento, i due grandi oggetti del desiderio che si contenderanno lo shopping di questi giorni. Non pochi saranno quelli che anticiperanno una parte dei regali di Natale. Ma quanti aderiranno? Secondo Federconsumatori, circa un terzo della spesa fatta nel Black Friday sarà destinata all’acquisto dei regali natalizi. Di più.

L’interesse dei cittadini cresce e l’Osservatorio nazionale Federconsumatori stima che l’evento genererà un giro d’affari complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro, per un incremento del +14% rispetto al 2018.

In Italia quasi quattro famiglie su dieci – il 39% – approfitterà degli sconti, con una spesa media che quest’anno sarà di circa di 168 euro a famiglia.

Secondo Federconsumatori aumenta il numero di persone che si dedicherà allo shopping per il Black Friday, rispetto allo scorso anno, ma diminuisce la spesa che nel 2018 si era attestata sui 175 euro a famiglia. E questo, spiega l’associazione, «perché gli sconti sono sempre più spinti ed eccezionali, proprio per mantenere alta l’attenzione sull’evento».

Elettronica sopra tutto

Gli sconti partono già dai giorni precedenti il 29 novembre e proseguono per tutto il week end, fino ad arrivare al Cyber Monday, ovvero la giornata di lunedì dedicata agli sconti sui prodotti di elettronica. Nella giornata di venerdì i prodotti più comprati, dice Federconsumatori, saranno soprattutto dispositivi tecnologici (dagli smartphone ai tablet passando per videogiochi e console), capi di abbigliamento e accessori e prodotti per la casa.

La classifica dei prodotti più comprati vedono al primo posto l’elettronica, seguita da videogames e console; ci sono in terza posizione abbigliamento e calzature; seguono i prodotti per la casa e i piccoli elettrodomestici.

Naturalmente, come ogni promozione, anche il Black Friday richiede accortezza da parte del consumatore per evitare di incappare in truffe e raggiri, o quantomeno in affari che non sono tali. Attenzione al prezzo, ad esempio. Meglio diffidare degli sconti eccessivi, perché un’esagerata differenza fra il prezzo di partenza e quello applicato potrebbe essere un campanello d’allarme. Attenzione al rischio di incappare in prodotti contraffatti. Diffidare dalle formule di bonus e di acquisti del tipo “invita un amico” che nascondono formule di marketing e vendite piramidali.