Bollette, Federconsumatori chiede un tavolo di confronto sulle misure di sostegno alle famiglie

Allo studio del Governo il nuovo decreto per le misure di sostegno alle famiglie in materia di energia e bollette. Federconsumatori: “necessaria e urgente una riforma strutturale della bolletta per renderla più equa”

Il nuovo decreto per le misure di sostegno alle famiglie in materia di energia e bollette dovrebbe essere portato al prossimo consiglio dei ministri in settimana o al massimo all’inizio della prossima.

In particolare – si apprende dall’Ansa – il Governo sta valutando “il rinnovo del bonus sociale con le attuali soglie Isee, mentre per le imprese si studia un credito di imposta modulato sul prezzo del gas” e un “bonus famiglie basato sui consumi” che incentivi il risparmio, in attesa delle proiezioni di fattibilità dell’Arera. Mentre per quanto riguarda la questione degli oneri di sistema, “restano in piedi anche le ipotesi di un taglio parziale o addirittura della reintroduzione”.

Sostegno alle famiglie, Federconsumatori: urge una riforma strutturale della bolletta

Secondo Federconsumatori, che dichiara di aver “fortemente chiesto e rivendicato il provvedimento, viste le forti difficoltà che le famiglie stanno ancora vivendo”, il Governo non ha recepito del tutto le sue richieste.

“A quanto si apprende, infatti, l’unica certezza è che per il prossimo trimestre verrà confermato il bonus sociale per le famiglie con reddito ISEE non superiore ai 15.000 euro, mentre ancora non si conosce la sorte delle altre misure. Tra le ipotesi, sembrerebbe allo studio dell’esecutivo una possibile riforma della bolletta, differenziandola in base ai consumi di elettricità (in modo tale da premiare i più virtuosi). Analogamente per le imprese, si sta valutando l’applicazione di un credito di imposta che varia in base ai consumi”.

“Ci auguriamo che il Governo stia valutando seriamente come intervenire su IVA, attualmente ridotta, e oneri di sistema, che sono stati azzerati con i precedenti interventi normativi: ciò per scongiurare l’azzeramento dei benefici determinati dalla lenta riduzione dei costi della materia prima, se non determinare ulteriori aumenti che potrebbero gravare pesantemente sulle tasche delle famiglie”, sottolinea l’associazione.

Federconsumatori chiede, quindi, l’apertura di un tavolo con le Associazioni dei consumatori, “per definire le misure più opportune da adottare a breve e lungo termine e per predisporre in tempi congrui una attenta riforma degli oneri che gravano sulle bollette, ma anche una riforma strutturale delle stesse, che li ripulisca da voci obsolete e inaccettabili e sposti altre sulla fiscalità generale”.

