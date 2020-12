Clementine, Coop interviene a sostegno dei produttori agricoli calabresi

Un prezzo di acquisto giusto in grado di coprire i costi di gestione e la disponibilità a dare evidenza nei propri punti vendita ai frutti più piccoli ma ugualmente gustosi. E’ la strategia attuata da Coop a fronte della crisi in atto del comparto delle clementine calabresi.

Coop spiega che, quello delle clementine, è un mercato caratterizzato da problemi storici quali la frammentazione della produzione, ma su cui agiscono anche aspetti più attuali ed in parte imprevisti, quali la siccità estiva e autunnale, che ha favorito una naturale maggiore presenza di clementine di piccolo calibro, oltre alle ripercussioni di diminuzione dei consumi in alcuni canali di vendita causa Covid.

Coop interviene, quindi, a sostegno dei produttori agricoli calabresi, tramite un’operazione con durata settimanale a partire da oggi, mercoledì 2 dicembre, su tutta la sua rete (ovvero oltre 1100 punti vendita) promuovendo queste clementine, garantendo un giusto prezzo di acquisto ai produttori e un prezzo al consumatore entro i 90 centesimi al chilo.

“Non è la prima volta che ci muoviamo a fronte di crisi di determinati comparti ortofrutticoli – sostiene Maura Latini, amministratore delegato Coop Italia.– Lo abbiamo fatto in passato per il pomodoro pachino o, uscendo dall’ortofrutta, per il pecorino sardo venendo incontro ai produttori. Vogliamo essere a fianco degli agricoltori italiani anche in questo caso, consapevoli che da soli non risolveremo i loro problemi, ma che comunque quando è necessario siamo disponibili a fare la nostra parte, confidando anche nella risposta dei nostri soci e consumatori”.