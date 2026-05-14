Domani il Congresso Nazionale di Codici: al centro greenwashing, Codice del Consumo e nuove tutele

Quest’anno si svolgerà a Catania il Congresso Nazionale di Codici. “Le modifiche al Codice del Consumo tra sostenibilità, greenwashing e nuove tutele” è il tema scelto per il 2026, al centro del convegno che si terrà domani, a partire dalle ore 14:30, presso l’Hotel Nettuno, in viale Ruggero di Lauria 121.

Ad aprire l’iniziativa l’avvocato Manfredi Zammataro, Segretario di Codici Sicilia nonché membro della Segreteria Nazionale dell’associazione.

“Il tema che abbiamo scelto per questa edizione riflette la complessità del momento che stiamo vivendo: le modifiche al Codice del Consumo, il greenwashing, le nuove tutele in materia di sostenibilità sono questioni urgenti, che si intrecciano con stravolgimenti geopolitici ed economici di portata straordinaria – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale Codici -. I consumatori si trovano oggi a fare i conti con mercati sempre più instabili, con pratiche commerciali in rapida evoluzione e con normative che devono rincorrere trasformazioni profonde e spesso imprevedibili”.

Congresso nazionale Codici, il programma

Entrando nel dettaglio del programma dell’iniziativa, in apertura è previsto l’intervento istituzionale di: Ruggero Razza (Eurodeputato), Edmondo Tamajo (Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana), Giuseppe Zitelli (Deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana), Enrico Trantino (Sindaco di Catania), Iacopo Berti (Responsabile AGCM Dipartimento per la Tutela del Consumatore), Maria Cristina Busi Ferruzzi (Presidente Confindustria Catania).

Successivamente spazio all’intervento dell’onorevole Alberto Gusmeroli (Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo presso la Camera dei Deputati) sulla proposta di legge per inserire la tutela costituzionale nella Costituzione.

A seguire, la relazione introduttiva di Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici), dedicata ai profili applicativi delle modifiche al Codice del Consumo tra tutela collettiva, enforcement e ruolo delle associazioni.

Durante il convegno, moderato da Agnese Virgillito (giornalista Mediaset), sarà affrontato il nuovo quadro normativo europeo e nazionale in materia di greenwashing, sostenibilità e pratiche scorrette.

Prenderanno la parola: Felice Giuffrè (Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Università di Catania), Francesco Testa (Ordinario di Management della sostenibilità, Scuola Superiore Sant’Anna), Silvia Barlassina (Componente Sustainability del BEUC), Vittorio Todisco (Tribunale di Nola), Marcello Padovani (Esperto legale Codici), Rita Santaniello (Avvocato Rödl Italia Responsabile della Practice di Sostenibilità), Marcello La Bella (Dirigente Superiore del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale).