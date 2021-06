Federconsumatori ha stilato dieci consigli per orientarsi nel mondo dell’e-commerce in caso di sconti e imperdibili offerte, per effettuare acquisti sicuri ed evitare le truffe del web

E-commerce, i consigli di Federconsumatori per acquistare in sicurezza

Sconti, promozioni da non perdere, sono tante le occasioni dell’e-commerce. Ma è sempre opportuno prestare attenzione per non prendere qualche abbaglio o rimanere intrappolati nella logica dell’“offerta ad ogni costo”. Spesso, infatti, allettati dal prezzo e dalla possibilità di risparmiare, acquistiamo prodotti non necessari, oppure in quantità eccessive rispetto al nostro fabbisogno.

Ecco perché Federconsumatori ha stilato una lista di consigli da seguire per adottare il giusto approccio in occasione delle promozioni online.

Ecco, dunque, il decalogo dell’associazione per acquistare in sicurezza:

Dati del venditore . Verifica che siano correttamente riportati, nella pagina personale del venditore all’interno dell’e-commerce, i dati della società titolare dell’attività commerciale (nome della società, Partita IVA, Numero di registrazione al REA e sede).

. Verifica che siano correttamente riportati, nella pagina personale del venditore all’interno dell’e-commerce, i dati della società titolare dell’attività commerciale (nome della società, Partita IVA, Numero di registrazione al REA e sede). Metodi di pagamento . Per evitare eventuali truffe con i pagamenti, non acquistare da venditori che ti indirizzano fuori dalla piattaforma e-commerce internazionale (come ad es., Amazon).

. Per evitare eventuali truffe con i pagamenti, non acquistare da venditori che ti indirizzano fuori dalla piattaforma e-commerce internazionale (come ad es., Amazon). Recesso e ripensamento . Prima di procedere con l’acquisto verifica che le modalità di recesso e ripensamento e le condizioni per la garanzia siano chiare e comprensibili. Controlla inoltre che siano indicate le modalità per effettuare il reso.

. Prima di procedere con l’acquisto verifica che le modalità di recesso e ripensamento e le condizioni per la garanzia siano chiare e comprensibili. Controlla inoltre che siano indicate le modalità per effettuare il reso. Recensioni . Le recensioni relative ai prodotti non sempre sono veritiere, soprattutto se eccessivamente positive! Per capire la validità del prodotto è opportuno verificare il numero di recensioni rilasciate, la qualità delle foto del prodotto pubblicate, oltreché effettuare un confronto con il medesimo prodotto venduto su altri siti di e-commerce.

. Le recensioni relative ai prodotti non sempre sono veritiere, soprattutto se eccessivamente positive! Per capire la validità del prodotto è opportuno verificare il numero di recensioni rilasciate, la qualità delle foto del prodotto pubblicate, oltreché effettuare un confronto con il medesimo prodotto venduto su altri siti di e-commerce. Privacy . Ricorda che fornire i propri dati personali in rete comporta sempre un rischio per la privacy: pertanto presta massima attenzione al momento dell’acquisto online. Non rispondere alle e-mail che chiedono di fornire dati relativi all’account, ad esempio l’indirizzo e-mail e la password.

. Ricorda che fornire i propri dati personali in rete comporta sempre un rischio per la privacy: pertanto presta massima attenzione al momento dell’acquisto online. Non rispondere alle e-mail che chiedono di fornire dati relativi all’account, ad esempio l’indirizzo e-mail e la password. Sconti e offerte. Diffida dagli sconti eccessivi: una differenza considerevole tra il prezzo di partenza e quello applicato potrebbe rappresentare un campanello di allarme. È importante capire, inoltre, come funzionano le dinamiche dei prezzi, per evitare di pagare un prezzo più alto del valore reale del bene.

Contraffazione . Molte aziende tentano di ingannare il consumatore, presentando prodotti con marchi che per colore, nome e grafica assomigliano a brand noti. Diffida sempre da questi prodotti, potrebbero rivelarsi dei falsi o, peggio, non essere in linea con la normativa italiana. Se hai dei sospetti in tal senso, segnalali alla piattaforma.

. Molte aziende tentano di ingannare il consumatore, presentando prodotti con marchi che per colore, nome e grafica assomigliano a brand noti. Diffida sempre da questi prodotti, potrebbero rivelarsi dei falsi o, peggio, non essere in linea con la normativa italiana. Se hai dei sospetti in tal senso, segnalali alla piattaforma. Televisori . Dal 1 gennaio 2017, per legge, ogni televisore deve disporre dello standard tecnico DVB-T2 con HEVC. Qualora non fosse specificato che l’apparecchio rispetti questa caratteristica, probabilmente si tratta di un prodotto che non può essere più venduto.

. Dal 1 gennaio 2017, per legge, ogni televisore deve disporre dello standard tecnico DVB-T2 con HEVC. Qualora non fosse specificato che l’apparecchio rispetti questa caratteristica, probabilmente si tratta di un prodotto che non può essere più venduto. Etichetta energetica . L’etichetta energetica, per alcuni prodotti (televisori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, aspirapolvere…) è obbligatoria. Tale indicazione non è invece richiesta per alcune tipologie di prodotti più piccoli (smartphone, tablet, pc, rasoi elettrici…).

. L’etichetta energetica, per alcuni prodotti (televisori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, aspirapolvere…) è obbligatoria. Tale indicazione non è invece richiesta per alcune tipologie di prodotti più piccoli (smartphone, tablet, pc, rasoi elettrici…). In caso di dubbi e problemi rivolgiti subito alla Polizia Postale. Negli ultimi anni la Polizia Postale è diventata molto più preparata, competente ed efficiente che in passato. Oggi è una risorsa da sfruttare sia per avere informazioni e suggerimenti prima dell’acquisto, sia per sporgere denuncia in caso di truffa.

L’importante è salvare e portare alla Polizia Postale tutto il materiale necessario a dimostrare che c’è stato un acquisto, quale prodotto abbiamo comprato, quale era il prezzo pattuito e, naturalmente, gli estremi della transazione. Ancora una volta: è fondamentale che il pagamento sia tracciabile.