Electrolux richiama alcuni aspirapolvere senza fili “Electrolux Pure F9”

Chi è in possesso di un aspirapolvere senza fili Electrolux Pure F9 avente determinati numeri di serie deve interrompere immediatamente l’utilizzo, a causa di un componente che, in determinate circostanze, può potenzialmente provocare un surriscaldamento

Electrolux ha richiesto a chi è in possesso di un aspirapolvere senza fili Electrolux Pure F9 avente determinati numeri di serie di interrompere immediatamente l’utilizzo dell’apparecchiatura a causa di un possibile problema di sicurezza. I possessori delle gamme menzionate possono verificare se il loro prodotto è interessato visitando il sito web aziendale.

Non sono interessati, invece, prodotti con altri numeri di serie inclusi nella gamma Electrolux Pure F9; altri prodotti AEG o Electrolux, inclusi altri modelli di aspirapolvere.

Electrolux, i problemi rilevati

“Un componente utilizzato nel prodotto – spiega l’azienda in una nota – in determinate circostanze può potenzialmente provocare un surriscaldamento a causa del quale l’aspirapolvere potrebbe incendiarsi. Coloro che sono in possesso dei prodotti interessati sono chiamati a contattare il Centro Assistenza Electrolux locale per ricevere istruzioni su come restituire il prodotto e conoscere le opzioni a loro disposizione. Il surriscaldamento è considerato un grave rischio che può causare un incendio, potenzialmente diffondibile al materiale infiammabile adiacente”.

“Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Tuttavia, la sicurezza dei nostri consumatori rappresenta la priorità assoluta per Electrolux e per questo consideriamo la questione molto seriamente. Abbiamo deciso di richiamare immediatamente tutti i prodotti interessati di questa gamma”, dichiara Manuela Soffientini, Presidente di Electrolux Italia e Amministratore Delegato di Electrolux Appliances.

Che fare con il prodotto malfunzionante?

L’azienda spiega che il nome del modello, il PNC e il numero di serie si trovano sulla targhetta posta dietro l’unità ciclonica dell’aspirapolvere.

Qualora un consumatore possieda un prodotto con il rispettivo numero di prodotto (PNC), e se questo è compreso nella gamma dei numeri di serie (SN) relativi, deve interrompere immediatamente l’uso dell’apparecchiatura, tenerla separata dalla stazione di ricarica e rimuovere la spina della stazione di ricarica dalla presa elettrica a parete.

Il Servizio Assistenza, inoltre, contatterà i consumatori interessati i cui dati di contatto sono disponibili, direttamente o attraverso i rivenditori, per dare loro le istruzioni su come restituire il prodotto e sulle opzioni a loro disposizione (ad esempio sostituzione del prodotto).

Se il modello e il numero di prodotto (PNC) corrisponde, se si trova all’interno della gamma del numero di serie (SN) relativa, e i consumatori non sono ancora stati contattati da Electrolux o dal rivenditore dove hanno acquistato il prodotto, devono chiamare il centro di assistenza tecnica locale Electrolux, al numero +39 0299710076 per ulteriori informazioni.

L’azienda spiega, inoltre, che il potenziale surriscaldamento del prodotto può essere avviato solo quando il prodotto è in uso, non durante la ricarica/standby.