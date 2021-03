Energia, aumentano i costi di elettricità e gas. AACC: stangata per i consumatori

L’ARERA ha pubblicato il consueto aggiornamento delle tariffe di energia elettrica e gas: +3,9% per il gas e +3,8% per l’elettricità. Intervengono le AACC: “Pessima notizia per i consumatori. Urgente agire a sostegno delle famiglie”

L’ARERA ha pubblicato il consueto aggiornamento delle tariffe di energia elettrica e gas relative al II trimestre 2021: +3,9% per il gas e +3,8% per l’elettricità. Incrementi dettati dal trend di crescita delle quotazioni delle materie prime.

Sugli aumenti in bolletta comunicati dall’Autorità intervengono le Associazioni dei Consumatori.

“Nonostante l’importante novità rappresentata dal bonus “quasi” automatico per le famiglie in difficoltà economica (che dovranno comunque compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica), rimane il fatto che in una fase così delicata e difficile questi costi risultano proibitivi per molti – commenta Federconsumatori. – Non a caso, anche alla luce delle dure conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria, il nostro Paese sta conoscendo un allarmante avanzare della povertà energetica, che riguarda soprattutto anziani e molto giovani”.

“È giunto il momento di agire concretamente sul versante della tassazione, mettendo in atto una riforma complessiva di oneri accise e balzelli che pesano sulle tasche dei cittadini, a partire dagli oneri di sistema in bolletta, in merito ai quali avevamo sostenuto una petizione per richiedere una riforma a cui il Governo non ha mai dato seguito. Tali oneri, tra le altre cose, servono a finanziare gli sgravi alle imprese energivore: una politica del tutto in contraddizione con gli impegni assunti dal Governo all’insegna di una svolta green verso la transizione ecologica”.

Energia, Codacons: bollette tra le più alte d’Europa

Secondo il Codacons si tratta di una vera e propria stangata per le tasche dei consumatori italiani.

“Per il secondo trimestre consecutivo le tariffe salgono, confermando un trend al rialzo determinato sia dalle speculazioni sul mercato all’ingrosso dell’energia, sia dal caro-benzina che, esattamente come previsto dal Codacons nei giorni scorsi, ha avuto effetti diretti sulle tariffe”, afferma il presidente Carlo Rienzi.

“Le bollette energetiche degli italiani risultano così tra le più alte d’Europa, e sulla spesa degli italiani per luce e gas pesa una tassazione oramai insostenibile: quasi la metà della bolletta del gas se ne andrà dall’1 aprile per oneri e imposte (il 43,1%), mentre per l’elettricità la tassazione pesa per il 33,1% su ogni fattura”.

Unione Nazionale Consumatori

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo, l’aumento in bolletta significa spendere su base annua (dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022, nell’ipotesi di prezzi costanti), 21 euro in più per la luce e 39 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 60 euro.

“Una pessima notizia. Un rialzo non può che mandare in tilt i bilanci delle famiglie già in difficoltà per via dell’emergenza Covid” afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per questo avevamo proposto all’inizio della pandemia di ridurre l’Iva sul gas al 10% sull’intero consumo e non solo sui primi 480 Smc annuali come è attualmente. Lo chiediamo ora anche al Governo Draghi”, conclude Vignola.