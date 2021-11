Expo Consumatori 4.0, torna la kermesse dal 15 al 17 dicembre

Torna dal 15 al 17 dicembre Expo Consumatori 4.0, la kermesse dedicata ai consumatori e organizzata da Assoutenti. Quest’anno sarà sui temi futuro, circolare, digitale.

Dopo il fermo legato alla pandemia, la quarta edizione di Expo Consumatori 4.0 sarà un’edizione ibrida: realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza da Covid -19 dettate dal Governo si svolgerà attraverso iniziative in presenza e “virtuali” dal 15 al 17 dicembre 2021 all’ Università Niccolò Cusano Campus di Roma.

«Il tema della “crescita felice”, conduttore delle altre precedenti edizioni, sarà focalizzato su diversi aspetti della crescita, intesa come sviluppo continuo di nuove tecnologie che rivoluzionano e rivoluzioneranno sempre di più la vita, la quotidianità ed il futuro di ognuno di noi, analizzando come il consumatore stia ricevendo questa innovazione, come si stia adattando ad essa e come possa essere artefice di questo cambiamento attraverso il suo modo di comunicare, lavorare, fare acquisti e divertirsi» : con queste parole Furio Truzzi, Presidente di Assoutenti, presenta la nuova edizione di Expo Consumatori 4.0.