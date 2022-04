Ferrero Rocher: il concorso “la sorpresa di Pasqua” è un fake

La fake news promette il cioccolato della Ferrero Rocher. Il finto concorso circola sulle catene whatsapp col nome “La sorpresa di Pasqua” e il logo Ferrero Rocher. “Salve, ti diamo il benvenuto alla caccia all’Uovo di Pasqua Ferrero! Rispondi a questo breve quiz, trova l’uovo d’oro e vinci un esclusivo cesto di cioccolato Ferrero”. L’immagine è accattivante, con varie confezioni di cioccolato e ovetti Ferrero Rocher. Ma attenzione: è tutto falso.

Allerta Ferrero su falso concorso

L’allerta viene dalla stessa Ferrero che ha pubblicato un post su facebook e una nota sul suo sito. È un finto concorso, Ferrero è del tutto estranea.

«Ci è stato segnalato che, in rete, anche attraverso strumenti di messaggistica istantanea, sta circolando un messaggio con il quale si promuove un finto concorso in occasione della Pasqua, con possibilità di ricevere campioni gratuiti di nostri prodotti per coloro che risponderanno al questionario fornendo alcuni dati personali – scrive Ferrero – Desideriamo informarvi che tale pagina web non è gestita da Ferrero e che siamo totalmente estranei a questa iniziativa potenzialmente lesiva, non solo della nostra reputazione, ma anche dei dati personali di coloro che vi accederanno».

Il rischio, al solito, è che il tutto nasconda un tentativo di carpire i dati personali di chi risponde ai quiz proposti. Un ennesimo tentativo di phishing, dunque, aggiornato all’attualità: la festa pasquale, il consumo di cioccolato e di prodotti al cioccolato tipico di questo periodo, e il falso riferimento a uno dei brand più noti del settore.

