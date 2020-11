I consumatori faranno spese durante la Black Week. Anche i regali di Natale

Il Black Friday è una Black Week che dura tutta la settimana. E la pandemia sposterà lo shopping online, portando molti consumatori ad approfittare degli sconti e delle promozioni del Venerdì Nero.

L’emergenza sanitaria modifica le abitudini di acquisto dei consumatori e quest’anno in tanti si sposteranno online per comprare elettronica, hi tech, giochi e videogiochi, abbigliamento e prodotti per la cura della persona. Anche regali di Natale: uno su tre verrà acquistato in occasione del Black Friday, che quest’anno cade il 27 novembre. Come si diceva, però, gli sconti online ci sono da tempo e tutta la settimana in corso sarà Black Week.

A fare la previsione di uno shopping da record, in qualche modo in controtendenza rispetto ad altre analisi che parlano di spese più concentrate sull’essenziale e con meno regali, è il Codacons.

Black Friday e Black Week 2020, le tendenze

Per il Codacons il Black Friday 2020 «è destinato ad abbattere ogni record, e sarà agevolato dall’emergenza Covid che modifica sensibilmente le abitudini di acquisto degli italiani».

La popolazione intenzionata a fare qualche acquisto durante la Black Week ammonterà per il Codacons a 25 milioni di italiani che faranno almeno una spesa, con un aumento del 47% rispetto allo scorso anno.

L’intera settimana di sconti, prosegue l’associazione, «genererà nel 2020 un giro d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro, con una crescita del +27% rispetto allo scorso anno».

La pandemia cambia però le risorse e gli articoli dello shopping.

Si tratterà di spese meno consistenti, per cui il budget a disposizione a persona sarà inferiore rispetto allo scorso anno: questo per le difficoltà economiche e per la maggiore propensione a ridurre la spesa e a risparmiare in vista di un futuro incerto.

Cambia anche la tipologia di acquisti della Black Week perché i consumatori tenderanno ad approfittare degli sconti online per comprare prodotti legati allo smartworking, come pc, tablet e tecnologia. Gli acquisti più gettonati secondo il Codacons saranno nell’ordine elettronica e hi tech, abbigliamento, giochi e videogiochi, elettrodomestici, articoli sportivi, prodotti per la cura della persona e per la casa.

Black Week e regali di Natale

La Black Week inoltre sarà per il Codacons un’occasione per anticipare qualche regalo di Natale. Negli anni passati, tradizionalmente il Black Friday si poneva come data di avvio a tutti gli effetti dello shopping natalizio. Quest’anno i consumi sono incerti, orari e limitazioni per le spese di Natale sono ancora da definire e secondo l’associazione qualcuno farà acquisti personali e doni per le feste, molti online.

«Le restrizioni sul fronte dei negozi, la paura dei contagi e l’incertezza sul futuro del commercio tradizionale – dice il Codacons – spostano gli acquisti dai negozi fisici al web, spingendo una consistente fetta di consumatori a ricorrere alla settimana di sconti per fare acquisti non solo per sé, ma anche per amici e parenti. In base alla ricerca dell’associazione, infatti, il 35% dei regali di Natale, oltre 1 su 3, sarà acquistato quest’anno proprio durante il Black Friday».