Inflazione allo 0,4%, ricadute di 118,60 euro annui a famiglia

Secondo le stime preliminari, nel mese di febbraio 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e un aumento dello 0,4% su base annua (da +0,5% del mese precedente).

La lieve decelerazione dell’inflazione è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (che passa da +3,2% a +1,2%), dei servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +1,5%) e, in misura minore, dei tabacchi (da +2,9% a +1,5%) e dei beni alimentari non lavorati (da +0,8% a +0,2%); tali andamenti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei beni alimentati lavorati (da +0,6% a +1,1%) e dal ridursi dell’ampiezza della flessione dei prezzi dei servizi relativi alle comunicazioni (da -5,2% a -2,8%).

Rincari per i consumatori

Con l’inflazione a questi livelli, gli aggravi a carico di ogni famiglia ammontano a +118,60 euro annui. Più marcato, invece, l’aumento del tasso relativo al carrello della spesa, ovvero dei prezzi dei beni con maggiore frequenza di acquisto, che si attesta al +1%, in lieve diminuzione rispetto al tasso del +1,3% registrato a gennaio. Questo si traduce, solo nel settore alimentare, in un aggravio di 56,00 euro annui a famiglia.

L’emergenza coronavirus inizia a far sentire i suoi effetti sugli indicatori economici nazionali, a partire da prezzi e tariffe. Lo afferma l’associazione, commentando i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

“È evidente che l’allarme coronavirus ha avuto un impatto immediato sull’inflazione, portando ad una frenata su base annua e a prezzi invariati rispetto al mese precedente – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché la situazione in atto in Italia ha determinato un blocco generalizzato dei consumi da parte delle famiglie in quasi tutti i settori, a partire dai trasporti, e la riduzione della spesa ha contribuito a mantenere fermi i listini al dettaglio”.

“Se le famiglie non comprano, prezzi e tariffe non salgono, e il rischio concreto è che il perdurare dell’emergenza coronavirus possa avere effetti devastanti sul commercio, settore già provato da una crisi che prosegue oramai da oltre un anno” – conclude Rienzi.