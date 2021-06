Mercato del libro, avanti tutta: più 44% all’inizio del 2021

Mercato del libro in crescita all'inizio del 2021

Segno positivo per il mercato del libro all’inizio di quest’anno. Nei primi cinque mesi di quest’anno, da gennaio a maggio, le rilevazioni GfK mettono in luce una crescita del +44% a valore per il mercato del libro rispetto allo scorso anno, con oltre 39 milioni di copie vendute.

La crescita è generale e riguarda editoria per bambini, narrativa, saggistica, ma quello che emerge di più è il vero e proprio boom del fumetto: più 182%.

Il giro d’affari del mercato del libro all’inizio di quest’anno è di oltre 564,2 milioni di euro. Complessivamente, da gennaio a maggio sono state vendute 39,7 milioni di copie in Italia.

«La positività del mercato – spiega l’analisi di GfK – non è solo un effetto del confronto con il periodo del primo lockdown, che era coinciso con le chiusure di librerie e negozi. Infatti, analizzando l’andamento delle prime dieci settimane del 2021 si registra una crescita del +30% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020 (ovvero prima dell’inizio dell’emergenza COVID-19). Il trend è positivo anche se si confrontano le vendite registrate tra gennaio e maggio 2021 con quelle dello stesso periodo del 2019; in questo caso la crescita a valore è del +23%».

Crescita generale per il mercato del libro

Nei primi quattro mesi del 2021 aumentano del 13% le nuove pubblicazioni – le nuove referenze uscite nell’anno, che includono sia i titoli nuovi sia le nuove edizioni di titoli già pubblicati in passato – mentre la Top 10 dei prodotti più venduti registra una crescita del 47%.

Il prezzo medio di vendita è di 14,20 euro, più 1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, «un effetto questo dell’entrata in vigore – a marzo 2020 – della nuova legge per la promozione e il sostegno alla lettura, che ha ridotto lo sconto ordinario massimo applicabile dal 15% al 5% del prezzo di copertina».

Segno positivo per diversi generi: c’è una crescita generalizzata che coinvolge l’editoria per Bambini (+33%), la Narrativa (+42%), la Saggistica (+52%) e la Manualistica (+37%). Particolarmente significativa la crescita del Fumetto, che registra un trend a valore pari al +182% rispetto al 2020.