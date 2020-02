Per lui, per lei o inusuale, a San Valentino il regalo si fa sul web

Nelle settimane che hanno preceduto la festa degli innamorati si è registrata una crescita del 18% rispetto nelle categorie dedicate ai regali per lui e per lei

L’amore ai tempi del web passa non solo da messaggi d’amore in digitale, gif a tema e post social. Il web aiuta gli innamorati anche nella ricerca del regalo perfetto per il proprio compagno. Online, come conferma l’Osservatorio di Trovaprezzi.it, si possono trovare ottime idee regalo originali e fare anche dei buoni affari.

Nelle settimane che hanno preceduto la festa degli innamorati si è registrata una crescita del 18% rispetto nelle categorie dedicate ai regali per lui e per lei.

Qualche idea o suggerimento per il pensiero che sorprenderà?

Da quanto emerge dalle stime di Trovaprezzi.it, gli uomini possono dormire sonni sereni: le loro dolci metà sono già all’opera con la ricerca del regalo perfetto (fascia più attiva tra 25-44 anni).

Le sneakers restano sempre una buona alternativa per stupire, e forse la più adatta se il proprio uomo ha uno stile casual e sportivo (si stima un +23% per questa categoria tra il 1 -14 febbraio rispetto al periodo precedente 18-31 gennaio, circa 345mila ricerche).

Per il pubblico femminile non si possono certamente tralasciare i gioielli: i bracciali restano un evergreen – specie per la fascia 35-44 anni. La stima è del +57% di incremento per questo periodo (1 -14 febbraio rapportato al periodo precedente 18-31 gennaio). Gli accessori a una donna non bastano mai: scarpe (scelte da utenti nella fascia 25-34) e borse (preferite dagli over 55) sono sempre una valida opzione per stupire la propria amata.

Ma se San Valentino è tradizione, non lo è sempre e per tutti allo stesso modo. Perché allora non sorprendere davvero? Si scopre così che sono i sextoys i prodotti più cercati dagli utenti tra i 35 e i 44 anni, con una stima di crescita del 10% rispetto al periodo precedente.

Non mancano poi gli innamorati più tecnologici: gli Smartwatch si confermano la scelta più valida (+23%, circa 49mila ricerche) e la più gettonata per i consumatori più giovani (25 e i 34 anni). Infine ci sono gli habitué dei classici profumi: da sempre il regalo più acquistato per questa ricorrenza e ad ogni età: quest’anno si stima una crescita del 36%.

Non manca qualche piccola curiosità…

Nel 496 d. C. Papa Gelasio I pose fine ad antichi riti pagani dedicati al dio della fertilità (celebrati il 15 febbraio); questi riti prevedevano festeggiamenti sfrenati – in contrasto con la morale e l’idea di amore cristiano – in cui le matrone romane si offrivano, spontaneamente e per strada, alle frustate di un gruppo di giovani nudi. Nacque così la festa dell’amore che Papa Gelasio I decise di spostare al giorno precedente – dedicato a San Valentino – facendolo diventare così il protettore degli innamorati.