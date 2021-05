Piastrelle bagno: gli effetti più di tendenza di quest’anno

Le case moderne necessitano di arredamenti ed elementi che sappiano valorizzare gli ambienti. Tra gli elementi più importanti troviamo i rivestimenti del bagno che devono essere scelti con cura perché hanno un ruolo molto importante: devono far apparire l’ambiente elegante e confortevole al tempo stesso.

Come per gli arredamenti, anche nell’ambito dei rivestimenti, troviamo le tendenze annuali che ci orientano nella scelta. Le proposte di rivestimento bagno offerte dai marchi leader del settore hanno riscosso negli ultimi mesi un gran successo, grazie ai materiali e ai differenti design disponibili.

Online e nei negozi fisici è possibile vedere e valutare le diverse tipologie di rivestimento disponibili in commercio, come le piastrelle per il rivestimento bagno Marazzi, ceramiche e gres top di gamma che uniscono lo stile moderno a materiali resistenti e durevoli nel tempo.

Rivestimento bagno: ecco quali sono le tendenze del 2021

I rivestimenti del bagno moderno variano dalle piastrelle super colorate disponibili in tante palette differenti che si abbinano facilmente all’arredamento scelto e allo stile della casa, a quelle che imitano il legno, il cemento la pietra e i marmi fino alle ceramiche con disegni a rilievo che, negli ultimi anni, rappresentano un must del bagno moderno.

Le soluzioni di rivestimento bagno sono in grado di unire l’usabilità all’eleganza e possono essere perfettamente adattate a tanti spazi differenti, grazie ai materiali performanti con cui sono realizzati.

Tra le piastrelle per il rivestimento del bagno, troviamo dei must have presenti già da alcuni anni e dei materiali completamente nuovi sul mercato. Tra i must have del rivestimento bagno troviamo il mosaico, che si riafferma tra le tendenze di arredo bagno moderno più apprezzate dai consumatori grazie agli innumerevoli motivi abbinati a nuove palette con colori di tendenza che forniscono un effetto dinamico e originale.

Un altro materiale top di gamma molto gettonato in questo 2021 è il gres porcellanato che permette di creare superfici verticali effetto pietra, marmo, legno o cemento; si tratta di un materiale estremamente versatile, durevole e pulibile con molta facilità.

Rivestimento bagno: gli elementi da analizzare per un bagno moderno

Quando bisogna rivestire un bagno moderno è molto importante prestare attenzione alla dimensione del bagno: quando il bagno è piccolo si consiglia di scegliere delle piastrelle leggermente più grandi per creare un effetto ottico che aumenti il volume dell’ambiente. Grazie alle nuove superfici tridimensionali e moderne, che possono essere facilmente abbinate, l’effetto di illusione prospettica è molto semplice da realizzare.

In base al budget, si scelgono i rivestimenti, optando per il gres porcellanato per imitare facilmente gli effetti caldi del legno e della pietra, avendo al tempo stesso un materiale molto resistente nel tempo.

Un altro elemento a cui prestare attenzione è il colore, che assume una certa importanza durante la creazione di un bagno. L’abbinamento corretto dei colori del rivestimento bagno permette di ottenere un risultato finale perfetto.