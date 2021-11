Sconti del Black Friday, quasi il 40% dei regali di Natale verrà comprato ora

Il 39% dei regali di Natale verrà comprato con gli sconti del Black Friday. Sei acquisti su dieci saranno online. I prodotti più gettonati, da tradizione, saranno elettronica e hi-tech ma aumenta l’interesse per l’abbigliamento e per salute/bellezza

Quasi il 40% dei regali di Natale verrà comprato con gli sconti del Black Friday. È un appuntamento di sicuro seguito e apprezzato dai consumatori, il prossimo Venerdì Nero, con le promozioni e le offerte nei negozi e negli store online, sull’elettronica e non solo.

«27 milioni di italiani sono pronti a fare acquisti in occasione del prossimo “Black Friday” che si aprirà ufficialmente il 26 novembre, con una crescita di acquirenti del +8% rispetto al 2020», dice il Codacons nelle sue previsioni sull’andamento della settimana del Black Friday.

Sempre più spesso, c’è da dire, Black Week o addirittura Black Month, con sconti spalmati su più prodotti, su più giorni, o sull’intero mese di novembre, anticipati (specialmente nei grandi marketplace online) e “a tempo” anche per alcune referenze della grande distribuzione.

Gli italiani alle prese con gli sconti del Black Friday

Gli sconti del Black Friday, però, sono sempre più spesso occasione per aprire la stagione dei regali natalizi e approfittare al tempo stesso delle promozioni, con consumatori sempre molto attenti ai prezzi e al budget di spesa, quest’anno sì, molto incerto.

Per il Codacons c’è infatti grande incertezza sul budget da destinare alle promozioni, perché «le incognite sulla situazione economica e sanitaria del paese e le tensioni sul fronte di prezzi e bollette potrebbero determinare anno una riduzione nel valore degli scontrini medi rispetto allo scorso anno».

Al momento, dice l’associazione, 27 milioni di connazionali sono decisi ad approfittare delle promozioni legate al Black Friday per acquistare prodotti per sé o per la casa e anticipare i regali di Natale. C’è poi una larga fetta di consumatori “indecisi”, che valuterà gli acquisti in base alle offerte e agli sconti praticati online e nei negozi, e che deciderà all’ultimo se e come fare shopping.

I prodotti più gettonati

La classifica dei prodotti più comprati per gli sconti del Black Friday è invece da tradizione: al primo posto ci sono infatti elettronica e hi-tech, comparto dove circa sei consumatori su dieci sono intenzionati a fare almeno un acquisto. Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà la metà dei cittadini che approfitteranno degli sconti del Black Friday, e quello per salute e prodotti di bellezza (20%).

Da tradizione ormai anche il collegamento fra Black Friday e Natale. Secondo il Codacons, quest’anno «il 39% dei regali di Natale sarà acquistato proprio durante la settimana di sconti di fine novembre, allo scopo di contenere la spesa e salvare il portafogli».

Il 61% delle spese sarà nei canali online.