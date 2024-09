Shopping online, i consumatori preferiscono acquistare direttamente dal produttore

Secondo un recente studio, cresce in Italia la fiducia nei mercati digitali e negli acquisti diretti dal produttore come soluzione economica

I consumatori italiani si orientano ormai verso lo shopping online, con il 92% che pensa che acquistare direttamente dai produttori li aiuti a risparmiare senza compromettere la qualità: è quanto emerso da uno studio indipendente condotto su 1.000 consumatori dall’Istituto Piepoli.

Secondo la ricerca, quindi, cresce in Italia la fiducia nei mercati digitali e negli acquisti diretti dal produttore come soluzione economica, soprattutto in tempi di incertezza economica. Il sondaggio mostra, infatti, che i consumatori tendono ad adottare un approccio più strategico ai loro acquisti, con l’87% che valuta la qualità dei prodotti online come buona e l’89% che esprime fiducia in ciò che acquista online.

“La preferenza per l’acquisto diretto dai produttori e la crescente fiducia nei mercati digitali dimostrano come la cultura dei consumatori stia abbracciando sempre di più le opportunità offerte dalla tecnologia – ha commentato Livio Gigliuto, Presidente dell’Istituto Piepoli. – In un contesto di incertezza economica, gli italiani stanno mostrando un approccio più informato e strategico agli acquisti, concentrandosi sulla qualità e sull’affidabilità che percepiscono nei servizi online.”

L’indagine condotta dall’Istituto Piepoli è stata commissionata da Temu, una piattaforma di e-commerce che ha raggiunto una media di oltre 45 milioni di utenti mensili nell’Unione europea e che, proprio in virtù di questi grossi numeri, nel mese di giugno è stata designata dalla Commissione Ue come piattaforma online di dimensioni molto grandi (VLOPs, very large online platforms) ai sensi della legge sui servizi digitali.

Il marketplace è stato anche oggetto di indagine da parte di Altroconsumo, che aveva riscontrato problemi di etichettatura e di omologazione nei prodotti venduti. Alla segnalazione Temu ha risposto rimuovendo i prodotti contestati e Altroconsumo ha aperto un canale di confronto con la piattaforma.

Shopping online e abitudini di acquisto

Secondo l’Istituto Piepoli, lo shopping online in Italia riflette anche un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori, dove “l’accessibilità e la varietà dei prodotti giocano un ruolo cruciale”.

I consumatori italiani, infatti, citano il prezzo (78%), la varietà di prodotti (65%) e la spedizione (62%) come i principali vantaggi delle piattaforme di shopping online. 4 consumatori su 10 confrontano i prezzi tra diverse piattaforme prima di effettuare un acquisto; non solo, oltre 8 italiani su 10 ritardano i propri acquisti fino agli sconti e 9 italiani su 10 apprezzano le notifiche sulle offerte. Inoltre, il 77% degli intervistati è disposto ad accettare tempi di consegna più lunghi per risparmiare.

Anche la qualità del servizio clienti è considerata cruciale, con il 76% degli intervistati che la ritiene un fattore chiave nella scelta di una piattaforma di e-commerce. Quanto ai prodotti più acquistati online, l’abbigliamento rimane la categoria più popolare, seguita da viaggi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa.

