Smartphone 2025: cresce il mercato grazie all’AI e ai pieghevoli

Secondo le previsioni Idc, il settore chiuderà l’anno con un +1% nonostante l’incertezza sui dazi. Trainano le vendite i modelli con Intelligenza artificiale e la nuova sfida sui dispositivi pieghevoli.

Dopo anni di alti e bassi, il mercato degli smartphone torna a mostrare segnali positivi. Le stime di Idc per il 2025 indicano una crescita dell’1%, superiore al +0,6% previsto lo scorso maggio. Un risultato modesto ma significativo, considerando l’instabilità economica globale e le tensioni legate ai dazi commerciali.

A trainare la domanda sono due segmenti in particolare: i modelli dotati di Intelligenza artificiale e i dispositivi pieghevoli, sempre più al centro della competizione tra i big del settore.

L’attesa sfida dei pieghevoli

Il 2025 sarà un anno cruciale per gli smartphone pieghevoli. Idc prevede un aumento del 6% delle vendite, seguito da un +6% nel 2026 e un vero e proprio balzo dell’11% nel 2027. Le indiscrezioni parlano di un ingresso imminente anche di Apple in questo mercato, ma non prima del 2026: l’azienda dovrebbe infatti concentrarsi, nell’evento del 9 settembre, sul lancio dei nuovi iPhone tradizionali.

La sfida per il futuro non sarà solo sull’hardware, ma anche sulla capacità di convincere gli utenti che la flessibilità del formato giustifica un prezzo più elevato.

Stati Uniti in crescita, Cina in calo

Guardando ai mercati regionali, il 2025 si presenta con andamenti molto diversi. Negli Stati Uniti le vendite dovrebbero crescere del 3,6%, mentre in Medio Oriente e Africa si stima un +6,5%. In controtendenza la Cina, che dovrebbe registrare un calo dell’1%, segno delle difficoltà che ancora pesano sul mercato interno.

Un fattore chiave sarà l’ecosistema iOS: Idc prevede infatti una crescita del 3,9% per il sistema operativo di Apple, con effetti diretti sulla quota di mercato globale.

Prezzi in aumento, ma domanda solida

Il report segnala anche un altro trend importante: nel 2025 i prezzi medi degli smartphone saliranno del 5%, portando a un incremento complessivo del valore del mercato del 6%. Nonostante ciò, la domanda resta solida nella maggior parte dei Paesi.

“La volatilità dei dazi continua a creare incertezza, ma per i produttori resta al momento solo rumore di fondo” spiegano i ricercatori. Le aziende, sottolinea, dovranno però continuare a diversificare la produzione per garantire spedizioni sufficienti a soddisfare la richiesta globale.

L’avanzata degli smartphone con AI

Il vero motore della crescita è rappresentato dagli smartphone “GenAI”, ovvero quelli con Intelligenza artificiale integrata. Secondo Idc, nel 2025 ne verranno spediti oltre 370 milioni, pari al 30% del mercato totale. Una percentuale destinata a crescere rapidamente: entro il 2029 gli smartphone con AI supereranno il 70% delle vendite globali, anche grazie alla diffusione dei modelli di fascia media.

La sfida dei prossimi anni sarà rendere queste tecnologie sempre più accessibili e utili nella vita quotidiana, trasformando lo smartphone in un vero assistente personale.

Uno sguardo al futuro

Se il 2025 sarà ricordato come l’anno della ripartenza, i prossimi anni potrebbero segnare una svolta. Pieghevoli e Intelligenza artificiale non sono più nicchie, ma settori destinati a ridefinire il concetto stesso di smartphone.

Tra innovazioni tecnologiche, prezzi in crescita e sfide globali, il mercato si prepara a una nuova fase di competizione: vincerà chi saprà offrire non solo un dispositivo potente, ma anche esperienze d’uso sempre più personalizzate e intelligenti.