Tassa sui piccoli pacchi, c’è il rinvio al 30 giugno

Rinviata la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi. Un futuro provvedimento legislativo interverrà sulla legge di Bilancio 2026 per modificare le disposizioni che hanno introdotto “un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro”, appunto la tassa prevista dall’Italia sui piccoli pacchi. Le disposizioni saranno rinviate fino al 30 giugno 2026. “Il differimento dell’efficacia della norma risponde alla necessità di consentire l’adeguamento del sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, spiega una nota del Ministero dell’Economia.

Codacons: la misura è stata un flop

“Il rinvio della tassa italiana sui pacchi era un atto dovuto, considerato che la misura si è rivelata un flop e non ha prodotto le entrate previste dal governo”, commenta il Codacons.

La tassa sui piccoli pacchi extra Ue, spiega l’associazione, “si è rivelata un flop totale ed è stata largamente elusa dagli operatori del settore, i quali spedivano i pacchi diretti in Italia in altri Paesi europei dove non esiste questa tassazione, pacchi che poi entravano in Italia viaggiando su gomma. I 122 milioni di euro di incassi stimati dal governo per il 2026 non si sono quindi visti, mentre dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore la tassa europea da 3 euro sempre sui pacchi extra-Ue di importo inferiore ai 150 euro”.

Il Codacons chiede di chiarire se la tassa italiana si sommerà all’analoga misura prevista dall’Europa pari a 3 euro “o se il balzello verrà uniformato al valore stabilito dall’Europa perché, in caso contrario, la tassazione sui piccoli pacchi potrebbe arrivare in Italia a 5 euro realizzando una nuova stangata a danno dei consumatori”.

I dazi sui piccoli pacchi

La misura dell’Europa riguarda in realtà l’approvazione di dazi doganali sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro che arrivano via ecommerce. L’accordo raggiunto nell’Ue ha infatti abolito l’esenzione doganale per i piccoli pacchi.

Si è dunque stabilito che dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 un dazio doganale forfettario provvisorio di 3 euro sarà applicato “a ciascuna categoria di articoli” contenuta in un piccolo pacco in ingresso nell’Ue.

Attenzione però. Poichè “il dazio sarà applicato a ciascuna categoria di articoli, identificati dalle rispettive sottovoci tariffarie, contenuti in un pacco”, questo significa di fatto che su un pacco con diversi articoli di diverse sottovoci tariffarie il dazio complessivo potrà essere anche superiore a 3 euro.

Il bilancio della misura italiana è invece apparso subito deludente. Secondo l’Agenzia delle dogane, tra il 1° e il 20 gennaio il numero di pacchi a basso valore provenienti da Paesi extra-UE è diminuito del 36% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo gli operatori il calo non dipende da una flessione della domanda ma dal rapido cambiamento delle strategie logistiche: le rotte hanno iniziato ad aggirare l’Italia. I voli cargo hanno preso a evitare gli scali italiani per atterrare nei paesi europei dove la tassa non viene applicata, per poi trasportare i pacchi in Italia su gomma (in Europa c’è infatti la libera circolazione delle merci).