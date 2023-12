Tornano “Expo consumatori” e “Villaggio della sostenibilità”, dal 12 al 14 dicembre

Al via, a Napoli, una kermesse di tre giorni che vedrà protagoniste 12 associazioni dei consumatori, con “Expo consumatori”, che giunge alla sesta edizione, promossa da Assoutenti, e il “Villaggio della sostenibilità” di Adiconsum, alla seconda edizione.

“Expo consumatori” e “Villaggio della sostenibilità”, il programma della kermesse

Dal 12 al 14 dicembre, presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici-Napoli, si terranno tre giornate di dibattiti, seminari, laboratori e percorsi espositivi, che toccheranno diversi ambiti della vita dei consumatori: economia circolare, crescita, digitalizzazione, riciclo e riuso, comunità energetiche, alimentazione, sovraindebitamento, ludopatia, contraffazione.

In collaborazione con 12 associazioni dei consumatori del CNCU, inoltre, migliaia di giovani delle scuole campane daranno vita a decine di eventi e laboratori grazie al progetto “Ricomincio da tRe” per la diffusione di modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile, promosso con il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust.

Nei tre giorni della manifestazione ad alternarsi sul palco ci saranno, tra gli altri, il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’AD di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, l’AD di Plenitude, Stefano Goberti, l’AD di Enel X Way Italia, Federico Caleno, il Segretario Generale CISL, Luigi Sbarra, l’AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, la viceministra al Mase, Vannia Gava, i vertici di società quali Centromarca, Ferrarelle, Lactalis nonché una rappresentanza dell’Anci.

