Cucine su misura di qualità: consigli per la tua prima cucina

La cucina su misura è la soluzione perfetta per tutti quegli ambienti che non possono sprecare spazio e vogliono sfruttare ogni centimetro di superficie. In questo articolo ti spieghiamo come scegliere la cucina su misura di qualità che hai sempre desiderato, specie se è la prima volta che ne stai acquistando una.

Cosa fare prima di acquistare la tua cucina su misura

La prima cosa da fare quando si pianifica l’acquisto di una cucina su misura è analizzare le nostre necessità e valutare lo spazio e il budget a disposizione.

Una piccola leggerezza nella progettazione potrebbe farci pentire per tutti gli anni a venire. Come il non aver installato un fuoco in più, o magari non aver scelto per il piano lavoro un materiale specifico.

Ecco alcune domande da porsi prima di progettare:

Quanto budget ho a disposizione?

Quanto spazio ho a disposizione?

Com’è disposto l’ambiente in cui voglio collocare la cucina su misura?

Quanti elettrodomestici voglio inserire?

Quali materiali vorrei nella mia cucina su misura?

Con queste prime domande comincerà a delinearsi il tipo di progetto di cui hai bisogno e arriverai con le idee più chiare all’appuntamento con il designer, senza perderti in eventuali dubbi che non faranno altro che rendere più difficile le scelte.

Cucina su misura: decidiamo prima l’altezza dei ripiani, poi il resto

Dopo aver preso carta e penna e aver ragionato per sommi capi sulla cucina su misura, è giunto il momento di selezionare le misure e l’altezza dei ripiani. Sembra una sciocchezza, ma farà tutta la differenza in termini di comodità.

Spesso dimentichiamo quanto è comodo poter raggiungere l’ultimo ripiano in alto della cucina senza dover prendere una scaletta. In questa fase della riflessione, dobbiamo scegliere le altezze degli armadi, le misure dei pensili della cucina e la profondità di eventuali mobili e controsoffitti.

Quali mobili incorporare nella cucina su misura: solo tu puoi dirlo

I mobili “standard” di una cucina su misura sono sempre quelli. Per tutto il resto, solo tu puoi fare davvero la differenza. Chi usa quotidianamente una planetaria, per esempio, potrebbe avere bisogno di uno spazio sul piano di lavoro da dedicarle, sapendo che verrà utilizzato solo per quello.

Parti dalle necessità di base come il forno e il frigorifero e vai a ragionare sul numero di ante, di cassetti, di ripiani e di altri elementi di cui certamente avrai bisogno. Meglio uno più che uno di meno, in questo caso, perché col tempo le tue necessità potrebbero espandersi.

Non dimenticare i cassetti per le posate, gli scaffali multiuso, le cremagliere, i forni e le unità di cottura. La presenza facoltativa di un microonde può modificare significativamente lo spazio a disposizione: si può integrare al progetto? Sicuramente sì!