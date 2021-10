Elettrodomestici di tutti i giorni: la lavatrice

La Lavatrice è un elettrodomestico di uso quasi quotidiano in ogni famiglia. Sul mercato oggigiorno si trovano tantissimi modelli, marche e fasce di prezzo.

Come scegliere quello più adatto a noi?

Scegliere correttamente la nostra Lavatrice è fondamentale, in quanto questo elettrodomestico sarà un prezioso alleato per la nostra famiglia. Inoltre, se di buona qualità, ci accompagnerà per diversi anni e potrà semplificare o addirittura ridurre drasticamente le operazioni di stiro. Il mercato propone oggi molte più tipologie di Lavatrici che in passato, ideate per adattarsi al meglio alle nostre esigenze e allo spazio della nostra abitazione.

Le dimensioni della Lavatrice

Per effettuare una scelta corretta, dobbiamo valutare innanzitutto lo spazio dove andremo a collocare la nostra Lavatrice. Le Lavatrici di misura standard misurano 60 centimetri in larghezza e profondità, mentre sono alte 85 centimetri. Se però abbiamo a disposizione, ad esempio, un bagno di dimensioni ristrette potremo invece optare per una Lavatrice slim, larga soltanto 46 centimetri e quindi con minore spazio di ingombro. In quest’ultimo caso la capacità di carico sarà per forza di cose più limitata rispetto a una Lavatrice tradizionale.

Lavatrici a carica frontale, a carica dall’alto e slim

Sul mercato sono disponibili tre grandi tipologie di Lavatrici: da incasso, libera installazione, a carica frontale, con carica dall’alto e slim. La prima tipologia presenta l’oblò frontale e offre generalmente una maggiore capacità di carico, che si attesta di norma fra i 7 e gli 8 kg, e quindi risulta essere adatta sia ai single che alle famiglie. Su questa tipologia solitamente i produttori investono maggiormente, in quanto sono le levatrici maggiormente acquistate.

Lavatrice a carica dall’alto

Le Lavatrici a carica dall’alto sono invece dotate di uno sportello superiore dove andrà posizionato il bucato. Anche questa tipologia di elettrodomestico si adatta bene a chi ha spazi ridotti, in quanto misurano soltanto 40 centimetri in larghezza. Possono costituire una buona opzione anche per chi ha difficoltà a piegare la schiena. Il loro principale svantaggio è però costituito dal fatto che hanno una minore capacità di carico e in alcuni casi la varietà dei programmi disponibili è più limitata. Inoltre non potremo utilizzare la parte superiore della Lavatrice come piano d’appoggio per la cesta della biancheria o dei detersivi.

Capacità di carico

Un fattore da non trascurare nella scelta della Lavatrice migliore è la capacità di carico del cestello. Questo è importante perché ci consentirà di lavare una quantità maggiore o minore di panni in un solo lavaggio, risparmiando sul consumo di energia elettrica. Generalmente sul mercato si trovano Lavatrici con cestelli dai 5 ai 12 kg. Una famiglia di quattro persone, ad esempio, si troverà bene con un cestello da 8 kg, mentre per un single sarà sufficiente un cestello meno ampio.

Lavatrice slim

Infine, se la nostra priorità è trovare un elettrodomestico salvaspazio, le Lavatrici slim sono l’articolo che fa al caso nostro, in quanto lo spazio di installazione necessario è ridotto al minimo. Questa tipologia di Lavatrice, proprio per la sua grande adattabilità, si è diffusa molto soprattutto negli ultimi anni, e consente ormai di non dover rinunciare alla qualità. La capacità di carico infatti può arrivare tranquillamente anche fino a 7 kg.

Le migliori Lavatrici in commercio

I brand di Lavatrici che si possono prendere in considerazione per affidabilità e convenienza in base alle caratteristiche richieste sono davvero tante. Solo per fare qualche esempio, si possono prendere in considerazione Smeg e Candy. Due aziende produttrici italiane che vantano una lunga tradizione.

Non è difficile trovare il modello più indicato alle nostre esigenze. È altrettanto facile trovare Lavatrici in offerta dei migliori marchi.