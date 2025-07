Inflazione, a giugno aumenta dell’1,7%. Carrello della spesa a più 2,8%

L’inflazione a giugno aumenta dello 0,2% su maggio e dell’1,7% rispetto a giugno 2024 (da +1,6% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare dell’Istat. A giugno aumenta il tasso di crescita dei prezzi del carrello della spesa, che passa da più 2,7% a più 2,8%.

Su base annua, l’inflazione su prodotti alimentari e bevande analcoliche è del 3,5%, superata solo dall’andamento dei prezzi di servizi ricettivi e di ristorazione (più 3,6%). L’inflazione è al 3,1% sull’Istruzione.

L’andamento dell’inflazione

L’Istat spiega che la dinamica tendenziale dell’inflazione risente soprattutto dell’accelerazione dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +3,5% a +4,2%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,6% a +2,9%), oltre che dell’attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni durevoli (da -1,1% a -0,8%). Sono invece in flessione i prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +29,3% a +22,6%).

Rispetto al mese di maggio, invece, il rialzo dell’inflazione dipende soprattutto dai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,1%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,9%), dei Beni alimentari lavorati (+0,3%) e dei Servizi relativi all’abitazione (+0,3%). “A giugno 2025 l’inflazione sale leggermente portandosi all’1,7% (dal +1,6% di maggio), soprattutto per effetto dell’accelerazione tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+4,2% da +3,5%)”, commenta l’Istat.