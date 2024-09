Maschere viso: quali scegliere per la propria pelle

Le maschere viso permettono di reintegrare le sostanze nutritive venute a mancare e risanare i danni causati da sole, make up e smog cittadino (i peggiori nemici della nostra epidermide). Ma come scegliere la migliore per la propria pelle?

La cura della pelle è fondamentale, non solo per evitare di mostrare precocemente i segni della vecchiaia, ma perché ci permette di restare bene in salute. La beauty routine ha delle regole ben precise a cui non bisogna dimenticare, almeno una volta a settimana, di aggiungere una bella maschera.

Ne esistono di diverse varietà: ci sono quelle risananti, ringiovanenti e le maschere idratanti viso , ognuna con le proprie proprietà e azioni. Nell’articolo che segue daremo qualche indicazione in merito.

Pelle grassa o pelle secca: ecco come scegliere la maschera ideale

Per scegliere la maschera migliore per sé è bene, prima di tutto, studiare il tipo di pelle che possediamo. Se questa è grassa, caratterizzata da un aspetto lucido e una produzione eccessiva di sebo, le maschere anti-imperfezioni sono la scelta ideale.

Anche quelle esfolianti sono particolarmente utili, soprattutto se contenenti acidi della frutta, in quanto possono migliorare la texture e il tono della pelle grassa, rimuovendo le cellule morte e favorendo il rinnovamento cellulare.

Per chi ha la pelle secca, invece, la situazione è diversa. Il problema più grande, qui, è la disidratazione, che rende spesso la pelle pruriginosa e soggetta a desquamazione. In questo caso, le maschere rassodanti e nutrienti sono essenziali per ripristinare l’idratazione e la morbidezza della pelle.

Fondamentali sono quelle che contengono acido ialuronico, la vitamina E, la glicerina, l’Aloe Vera e il burro di karité, perché in grado di fornire un’idratazione profonda e lenire la pelle irritata.

Infine, per le pelli normali, la scelta della maschera può variare in base alle esigenze specifiche del momento, anche se quelle idratanti sono sempre un ottimo alleato per mantenere l’equilibrio della pelle e prevenire la comparsa di segni di irritazioni.

Come si usa una maschera per il viso

Il momento in cui viene usata una maschera viso è un momento di relax e cura personale. Per ottenere i massimi benefici dai suoi principi attivi, è fondamentale prima di tutto preparare adeguatamente la pelle.

Il primo passo è quindi esfoliare delicatamente usando magari uno scrub per rimuovere le cellule morte e aprire i pori, cosa che permetterà successivamente alla maschera di penetrare più profondamente.

Esistono diverse tipologie di maschere, in commercio, come ad esempio quelle peel-off, in tessuto, notturne, in crema o gel. Non esiste un modo univoco per usarle, ma resta fondamentale seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione per sapere quanto tempo tenerla in posa.

Indipendentemente dal tempo riportato sulla confezione, è importante rimuoverla subito non appena la si sente seccarsi o se inizia a dare fastidio (questo significa infatti che alcuni principi attivi possono essere irritanti per la tua pelle).

Infine, alcune possono persino dare reazioni allergiche ed è bene, quindi, fare un test prima di usarle, provandole su una piccola porzione di pelle per vedere se si ha qualche effetto collaterale.

