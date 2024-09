Nel mondo del marketing e della promozione, i gadget personalizzati rappresentano un potente strumento per le aziende per farsi conoscere

Gadget Personalizzati per Bambini: Come Farli Divertire (Foto RDNE Stock project per Pexels)

Il gadget giusto si scegli non in base al prodotto o al servizio offerto ma tenendo in considerazione i gusti e le esigenze del proprio target di riferimento. Se è stato organizzato un evento per famiglie, i primi da accontentare sono i bambini. Per loro un qualsiasi regalo è una festa, ma si aspettano ovviamente qualcosa di divertente, da poter usare subito.

Servono gadget che siano in grado di intrattenere, stimolare la creatività, stuzzicare la curiosità e, perché no, e favorire l’apprendimento. Potete cominciare omaggiando i partecipanti con dei grembiuli per bambini personalizzati , utilissimi soprattutto in quelle fiere in cui sono organizzate attività creative come la pittura oppure se ci sono corsi di cucina per piccoli chef. È un articolo utilissimo che i genitori porteranno a casa con piacere e che useranno frequentemente, per proteggere i vestiti e magari avere meno capi da lavare ogni giorno.

Grembiuli Personalizzati: dare sfogo alla creatività infantile

I grembiuli personalizzati per bambini sono un gadget estremamente versatile e utile. Il loro scopo è quello di proteggere i vestiti durante le attività manuali, ma possono anche essere occasione di travestimento. I bambini possono giocare a fare i cuochi, o sentirsi parte di una squadra in base al colore del grembiule indossato.

Un’idea originale e molto coinvolgente è regalare grembiuli che si possono colorare: hanno simpatiche stampe con scene di animali in bianco e nero che i bambini possono riempire di colore con pennarelli per tessuto. Praticamente il capo stesso diventa un gioco di intrattenimento e, una volta a casa, si potrà continuare a indossarlo per lo scopo principale con cui è stato realizzato.

La personalizzazione

Ovviamente anche i grembiuli per bambini devono avere stampato il logo o il marchio dell’azienda. Ricordate però che questo riguarda soprattutto i genitori, quindi in qualche modo bisogna arrivare anche a loro. Potete stampare il logo sulla pettorina, senza che sia troppo invadente, e poi sfruttare il packaging. Basta anche una semplice busta di plastica sulla quale apporre il vostro brand; all’interno inserite anche un biglietto da visita o altro materiale che gli utenti possano visionare a casa con calma.

Gadget per bambini: i cappellini

Oltre ai grembiuli, esistono molti altri gadget personalizzabili che possono fare la felicità dei bambini e, al contempo, promuovere il brand dell’azienda. Un esempio classico è rappresentato dai cappellini, accessorio che i bambini indossano sempre con piacere. Il fascino deriva principalmente dal colore: più sarà acceso e allegro, più colpirà l’interesse dei più piccoli.

Attenzione poi alle stampa da apporre: da qualche parte bisogna inserire il vostro logo, ma se riuscite a mettere una immagine accattivante, che sia si un supereroe, una macchina da corsa o un micino, il bambino si affezionerà molto più all’accessorio. Il vostro logo potreste stamparlo sul lato o sul retro, sarà comunque visibile.

Giochi e accessori sportivi

Come far felice un bambino? Con un pallone. L’oggetto più semplice che ci sia è sempre quello vincente. Potete regalare palloni piccoli e leggeri, per giocare anche nel cortile di casa senza danni. Oppure palloni gonfiabili per la spiaggia e la piscina: le famiglie porteranno il vostro brand in vacanza e non c’è modo migliore per entrare nella loro quotidianità.

