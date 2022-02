Carburanti, allo studio sterilizzazione dell’Iva. Assoutenti: bene, misura inevitabile

Bene per Assoutenti la misura per sterilizzare l’Iva sui carburanti annunciata dal Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.

“Si tratta di una nostra proposta che avanziamo da mesi al Governo per contenere l’escalation senza sosta dei listini dei carburanti – spiega il presidente Furio Truzzi – La sterilizzazione dell’Iva è un provvedimento oramai inevitabile, anche alla luce della guerra scoppiata in Ucraina, che sta determinando rialzi nelle quotazioni del petrolio e che potrebbe portare in pochi giorni a nuovi record per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa”.