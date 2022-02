Quali sono i migliori accessori auto da acquistare

Gli accessori auto meritano meritano uno studio approfondito, visto che l’automobile specialmente per gli italiani viene vissuta spesso come uno status symbol

Quando arriva il momento di comprare una macchina nuova non ci sono soltanto il motore, il modello e il colore da mettere al centro dell’attenzione. I dettagli all’interno dell’abitacolo e gli accessori – quelli hi-tech e gli altri funzionali al comfort – meritano infatti uno studio approfondito, visto che l’automobile specialmente per gli italiani viene vissuta come uno status symbol e trattata come ‘una di famiglia’. Vogliamo sempre che sia perfetta, sia sotto l’aspetto della comodità che delle performance alla guida. In questo approfondimento faremo una panoramica dei principali e più apprezzati accessori per la macchina. Ovviamente quando si compra un’auto nuova si deve fissare un budget massimo, che non bisogna sforare.

Tappetini auto, frenata assistita e frigo USB

Quello relativo alla scelta degli accessori per la macchina è un momento cruciale, perché consente di personalizzarla al massimo. Per prima cosa sarà corretto individuare i tappetini auto, il cui obiettivo principale è proteggere il pavimento sottostante. Consentono anche di evitare lo scivolamento del piede durante la guida, alzando così l’asticella della sicurezza (i migliori tappetini sono quelli provvisti di supporti in gomma che permettono di mantenerli sempre in posizione). E’ bene puntare su modelli in grado di intrappolare pietre, sporco e altri residui, inoltre dovranno essere facilmente sollevabili per rimuovere i detriti o i liquidi caduti.

Tra gli accessori per auto indispensabili ovviamente ci sono poi tutti gli ADAS, ovvero i sistemi di assistenza avanzata alla guida. Il riferimento è alla frenata assistita e ai sensori di parcheggio, così come ai sistemi per il mantenimento di corsia. Irrinunciabili l’indicatore della perdita di pressione alle gomme ma anche l’accensione automatica di tergicristalli e fari. Il mondo degli accessori auto dedicati alle donne è poi sempre più vasto. Qualche esempio dei più apprezzati e ricercati? Senza dubbio le cover per le cinture di sicurezza e quelle per il volante, che rendono ancora più armonico l’aspetto degli interni.

Per quanto riguarda poi gli accessori utili in viaggio, sicuramente bisogna soffermarsi a riflettere sul fatto che per trascorrere ore nell’abitacolo bisogna assicurarsi il massimo del comfort. Cuscini da viaggio per la postura, frigorifero ricaricabile con ingresso USB ma anche sedili riscaldabili possono garantire un surplus di benessere.

Ricarica dello smartphone, telo antighiaccio e pasta abrasiva

Sappiamo bene quanto sia importante – e rilassante – mettersi alla guida della propria automobile ascoltando la musica preferita. Tra gli accessori ad alta tecnologia più diffusi non a caso troviamo anche il cavo USB che consente di ricaricare in qualsiasi momento il proprio cellulare. A seconda della collocazione geografica, sarà utile inoltre dotarsi per l’inverno di un telo antighiaccio, molto utile soprattutto nel caso in cui non si abbia a disposizione un box auto (nessuna perdita di tempo al mattino per togliere il ghiaccio dai vetri). C’è infine un ultimo oggetto da inserire a buon diritto tra gli accessori per l’automobile divenuti irrinunciabili. Stiamo parlando del tubetto di pasta abrasiva: ci permetterà, in caso sia necessario, di rimuovere in un attimo i graffi che spesso troviamo sulla macchina a fine giornata quando parcheggiamo in centro.

